Pensión IMSS: estos son los bancos que no te cobran comisiones por recibir tu dinero

¿Estás a punto de jubilarte y solicitarás la Pensión IMSS? Entonces esta información te interesa, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado a conocer cuáles son los bancos que no te cobran comisión por manejar tu dinero.

Al momento de tramitar tu Pensión IMSS, uno de los requisitos indispensables para que te puedan depositar tu dinero de forma mensual es contar con una cuenta bancaria, por lo que los adultos mayores que no tengan una, deberán abrirla.

De acuerdo con el IMSS, ahora ya puedes cobrar tu pensión en cualquier banco que te otorgue una CLABE; sin embargo, es importante que consideres que este tipo de bancos no tienen convenio con el instituto y, por lo tanto, podrían cobrarte algunas comisiones.

Dichas comisiones varían dependiendo de cada institución bancaria, aunque pueden oscilar entre los 30 pesos por consulta de saldo o retiro de efectivo, lo que, a la larga, puede resultar algo costoso para tus bolsillos.

Por ello, antes de abrir alguna cuenta debes indicar que será para recibir el pago de la Pensión IMSS, para que no sea sujeta al cobro de comisiones por consultas de saldo o disposiciones de efectivo. Además, es importante que verifiques las condiciones que te ofrece cada uno.

¿En qué bancos puedes abrir una cuenta para el pago de tu Pensión IMSS?

Según lo informado por el instituto de seguridad social, los bancos en los que puedes abrir una cuenta para recibir el pago de tu Pensión IMSS sin cobro de comisiones son los siguientes:

BBVA

Banamex

Banorte

HSBC

Santander

Scotiabank

Afirme

Banco Azteca

Banco del Bienestar

Ve por más

Inbursa

Si no quieres abrir una cuenta bancaria nueva, también puedes utilizar una cuenta a tu nombre ya existente; no obstante, en estos casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social no se hará responsable por el cobro de comisiones por parte de la institución bancaria.