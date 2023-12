Pensión del Bienestar: estos adultos mayores no recibirán su pago en 2024

En noviembre, los adultos mayores inscritos en el programa de Pensión del Bienestar recibieron su último pago de 2023, el cual fue de 4 mil 800 pesos; sin embargo, para 2024 este monto tendrá un incremento.

De acuerdo con el Gobierno federal, a partir del próximo año los beneficiaros recibirán un total de 6 mil pesos, pero para ello debieron haber cumplido con un requisito, pues de lo contrario no podrán hacer efectivo este incremento. Te decimos de qué se trata.

Desde el año pasado, la Secretaría del Bienestar comenzó con el proceso de bancarización de pagos, por lo que los beneficiarios empezaron a recibir su pensión a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, aunque quienes cobraban por medio de otros bancos aún podían hacerlo.

La dependencia federal pidió a las personas inscritas en este programa social que iniciaran su cambio de entidad financiera y solicitaran su tarjeta del Bienestar, pues la fecha límite era hasta septiembre de 2023. Después de ese plazo, el Banco del Bienestar sería el único medio de cobro.

Adultos mayores que no recibirán la pensión del Bienestar en 2024

Debido a lo anterior, quienes no hayan realizado el trámite para solicitar su tarjeta del Bienestar, no podrán recibir el próximo pago de su pensión. Si este es tu caso, no te preocupes, te decimos qué debes hacer:

Ingresa al sitio oficial de la Secretaría de Bienestar

Proporciona tu CURP

Ingresa al Módulo de Rezagados que te corresponde

Revisa la documentación necesaria para poder solicitar tu tarjeta

En cuanto a las personas que sí realizaron su trámite en tiempo y forma, pero por algún motivo no han recogido su tarjeta, el pago de la pensión sí será depositado; no obstante, una vez teniendo el plástico, deberán esperar 15 días hábiles para que se active el monto.