OXXO: Celebra el 14 de febrero con esta dulce promoción, ¡checa!

En todos lados no faltan los comercios que se suman a la fiebre por el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y por ello muchas tiendas, tanto físicas como virtuales, suelen ofrecer promociones en todos sus productos relacionados con el amor, o bien que son ideales para obsequiar a esa persona especial.

Entre las participantes de esta tendencia se encuentra una de las cadenas de tiendas de conveniencia más importantes de México, como lo es OXXO, que ha decidido celebrar esta fecha con una dulce promoción (literalmente) que ya está disponible y terminará después del 14 de febrero.

¿En qué consiste la promoción de OXXO para San Valentín?

La cadena comercial anunció la promoción a través de su portal oficial y redes sociales: consiste en un 2x1 en una gran variedad de productos de dulcería; es decir, en la compra de un producto participante, te llevas el segundo completamente gratis.

La promoción es válida desde el 3 de febrero, por lo que en este momento puedes ir a tu OXXO más cercano y aprovecharla. Además, incluso después de que termine el Día del Amor y la Amistad, todavía te quedará tiempo para hacerlo, pues finalizará el 16 de febrero.

Si quieres consentir a tu pareja o a algún amigo o amiga con un detallito simple pero especial, no esperes más y llévale su dulce favorito; el hecho de poder adquirir dos al precio de uno te da la oportunidad de que ambos disfruten juntos del dulce, así que no hay excusa para no regalar algo el 14 de febrero, por más pequeño que sea.

Algunos de los productos que participan en la promoción, a juzgar por las imágenes promocionales reveladas por OXXO, son: