México, lejos de verse impactado por colapso de bancos estadounidenses

La banca de México cuenta con liquidez y su macroeconomía es estable por lo que seguramente no será impactada por el colapso de instituciones financieras de Estados Unidos.

En su visita a Imagen de Veracruz, Daniel Armando Alarcón, representante de la Inversora Wealth Management, dijo que el cierre de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate se trató de algo sistémico y la banca en Estados Unidos lo está logrando contener con medidas implementadas como los fondeos de las propias instituciones para que no haya un daño colateral hacia el depósito de los ahorradores.

Aunque el tema podría ser coyuntural no será una crisis significativa y no llegará a los niveles de la registrada en 2008 y 2009. Si bien mantiene en incertidumbre a los mercados internacionales, en México hay capitalización de los bancos, tienen niveles sanos de depósitos y de acuerdo a análisis no habría mayor impacto.

"No habría mayor impacto, la verdad es que se vio la fortaleza de las instituciones desde la pandemia y al no haber un subsidio gubernamental hacia las instituciones, hacia el crédito, se tuvo la capacidad de absorber la extensión de pago e indica lo fuertes que están".

Con las medidas del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y los bancos internacionales los mercados se mantuvieran tranquilos. En el caso de México el nearshoring dejará beneficios a corto y mediano plazo por el traslado de compañías y el mercado está anticipando que por la nueva ola comercial haya fortaleza y flujos de capital, lo que será beneficio para la condición macroeconómica del país.

Si la inflación continúa seguramente el Banco de México replicará al cien por ciento lo que la FED haga en Estados Unidos o lo que se determine de acuerdo a la inflación.

"El mandato principal del banco es preservar el poder adquisitivo de la moneda y entender que la actividad macroeconómica es importante para la inflación. Van a estar atentos a la productividad y el nearshoring dará resultados a corto y mediano plazo".

Insistió que al momento no se prevé una crisis bancaria como en 2008 y 2009. Además en México ayuda la fortaleza macroeconómica que da pie a que la relocalización de empresas continúe. Hasta el momento no han registrado una salida de ahorradores tras las quiebras de las firmas estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank y aunque las condiciones podrían cambiar en el transcurso de las semanas, las instituciones norteamericanas realizan su trabajo para contener la situación.

"Sin duda está el hecho histórico de 2008 y 2009 pero el país más poderoso del mundo no va a permitir que se repitan estos hechos y el impacto en México hace que se diluya gracias a la fortaleza macroeconómica y por el índice de capitalización que traen las instituciones".

Hay liquidez en México por los depósitos en bonos y actividad del comercio exterior y difícilmente podría verse impactado por el cierre de los bancos mencionados.