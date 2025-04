¿Lo sabías?: por esta razón, el SAT puede anular la devolución del saldo a favor

Si al presentar tu Declaración Anual 2025 descubriste que tu devolución aparece en ceros, a pesar de tener un saldo a favor, no eres el único. Esta situación ha desconcertado a varios contribuyentes y, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la causa más frecuente está relacionada con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), especialmente los que corresponden a los pagos de nómina.

¿Por qué se anula el saldo a favor?

Uno de los errores más comunes ocurre en los recibos de nómina. Es responsabilidad del empleador emitir estos CFDI siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley del ISR. Si no lo hace correctamente, los comprobantes pierden validez ante el SAT y no pueden ser utilizados para calcular tu saldo a favor.

Los CFDI son esenciales para validar los ingresos, deducciones y retenciones que realiza un contribuyente durante el año. Para que estos comprobantes tengan validez ante el SAT, deben estar correctamente timbrados, es decir, contar con un folio fiscal válido y haber sido aprobados por un proveedor autorizado de certificación (PAC).

Cuando el sistema detecta que los CFDI de nómina presentan irregularidades, las retenciones de impuestos que supuestamente te realizaron no se reconocen, lo que lleva a que tu devolución aparezca en ceros.





Cuando este timbrado no se realiza de forma correcta, el comprobante pierde su valor fiscal. Esto impide que el SAT lo tome en cuenta al procesar tu declaración, lo que provoca que las retenciones o deducciones asociadas no se consideren válidas y, por tanto, tu saldo a favor no sea reconocido.

¿Qué hacer si tu devolución es de $0?

Si ya presentaste tu declaración y notaste que el SAT no te devolverá nada, aún puedes solucionar el problema siguiendo estos pasos:

- Verifica tus CFDI de nómina

- Ingresa al visor de nómina del SAT y revisa que todos tus recibos estén correctamente timbrados y sin errores.

- Habla con tu empleador

- Si detectas fallas en los comprobantes, contacta a tu empresa para solicitar la corrección inmediata.

- Presenta una declaración complementaria

Una vez que tus CFDI hayan sido corregidos y timbrados adecuadamente, puedes volver a presentar tu declaración, esta vez incluyendo los comprobantes válidos. Así, el SAT podrá reconocer correctamente tu saldo a favor y procesar la devolución correspondiente.









