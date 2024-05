Liverpool: tarjetas que tendrán descuento en ropa para el Día de las Madres

Se acerca el Día de las Madres 2024, por lo que aún estás a tiempo de conseguir un regalo especial para este 10 de mayo yque mejor que en Liverpool, una de las tiendas departamentales que lanza ofertas para esta fecha especial.

Con variedad de opciones, aprovecha las promociones y descuentos en ropa con las tarjetas de Liverpool Departamental y Liverpool Visa.

Promociones en accesorios

En las promociones, se encuentran accesorios, como en lentes de sol Tommy Hilfiger que están disponibles desde 799 pesos. Además, bolsos que cuentan con desde el 30 hasta el 40 por ciento de descuento; como la Bolsa crossbody Westies Hanzo que actualmente se vende por 991 pesos, la Bolsa satchel Moramora por 672.75 y la Bolsa tote Westies Totoma en 1,139.

¿Qué tarjetas entran en la promoción?

Los descuentos disponibles en tarjetas para ropa y accesorios aplica solo para tarjetahabientes de la empresa, con tarjetas Liverpool, no tarjetas externas, al comprar en tiendas físicas y por internet.

¡Aprovecha los regalos para mamá!