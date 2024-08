Lanza Banorte advertencia a usuarios de su app por este motivo

Banorte alerta a sus usuarios sobre la creciente amenaza de fraudes cibernéticos dirigidos a los clientes de su aplicación bancaria. La institución financiera advierte sobre la posibilidad de que estafadores intenten obtener datos bancarios mediante engaños a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y portales falsos.

¿Qué son el phishing, vishing y smishing?

El phishing, vishing y smishing son métodos comunes que los ciberdelincuentes utilizan para robar información confidencial. Estos ataques cibernéticos se basan en engañar a las personas para que proporcionen sus datos personales.

- Phishing : Envío de correos electrónicos falsos que parecen legítimos.

: Envío de correos electrónicos falsos que parecen legítimos. - Vishing : Llamadas telefónicas fraudulentas que pretenden ser de instituciones financieras.

: Llamadas telefónicas fraudulentas que pretenden ser de instituciones financieras. - Smishing: Mensajes de texto engañosos que buscan obtener información personal.

Estos fraudes electrónicos pueden ser evitados mediante la información y la prevención. Banorte insiste en que nunca solicitará datos confidenciales a través de estos medios.

¿Cómo reconocer un mensaje sospechoso?

Banorte enfatiza la importancia de estar alerta ante cualquier comunicación sospechosa que parezca provenir del banco. Algunos indicios de fraude pueden incluir:

- Solicitudes para compartir datos confidenciales.

- Instrucciones para realizar operaciones a cuentas desconocidas.

- Peticiones para vincular tarjetas que no se poseen.

La entidad bancaria recomienda a sus usuarios no abrir enlaces ni descargar software sospechoso bajo ninguna circunstancia. Mantenerse informado y no caer en engaños es crucial para proteger la información personal y financiera.

¿Qué hacer en caso de recibir una llamada sospechosa?

Si un cliente recibe una llamada que afirma ser del banco y menciona compras no reconocidas, Banorte aconseja no proporcionar datos personales ni realizar operaciones sugeridas por la llamada. Es importante recordar que las instituciones financieras legítimas no solicitarán este tipo de información por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.

Medidas de seguridad recomendadas

Para evitar ser víctima de estos fraudes, Banorte sugiere:

- Verificar siempre la fuente: antes de proporcionar cualquier información , asegúrate de que la solicitud proviene de una fuente legítima.

, asegúrate de que la solicitud proviene de una fuente legítima. - No compartir datos personales: nunca compartas tu información personal o financiera a través de llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados.

personal o financiera a través de llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados. - Mantén tus dispositivos seguros: asegúrate de que tu teléfono y computadora estén protegidos con software de seguridad actualizado.

Banorte está comprometido con la seguridad de sus usuarios y seguirá informando sobre las mejores prácticas para prevenir fraudes cibernéticos. Mantente alerta y protege tus datos personales para evitar caer en las manos de los estafadores.