Julio Regalado: Soriana pone este maquillaje al 4x2 aprobado por Profeco

En la búsqueda de maquillaje de calidad a un precio accesible, esta oferta de Soriana se encuentra respaldada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ¡te contamos!

Soriana pone este maquillaje al 4x2

Se trata de el polvo compacto Maybelline New York Fit Me! 310 Sun Beige, que ha pasado las pruebas de calidad de Profeco y se encuentra en promoción con una oferta que no puedes dejar pasar.

Detalles de la Promoción:

- Producto: Polvo compacto Maybelline New York Fit Me! 310 Sun Beige

- Peso: 12 gramos

- Precio Regular: $115 pesos

- Oferta Julio Regalado: 4 productos al precio de 2

Así pasó pruebas de Profeco

En noviembre de 2022, Profeco evaluó 50 productos cosméticos, incluyendo 28 polvos compactos, 18 bases de maquillaje, y otros artículos como polvo traslúcido y polvo facial. La evaluación se centró en verificar la información de las etiquetas conforme a la Norma Oficial Mexciana (NOM-141-SSA1/SCF-2012), asegurando que los productos cumplan con los estándares de denominación, clasificación, ingredientes, uso e indicaciones precautorias.

Señalando que el polvo compacto de Maybelline cumple con los criterios de calidad de Profeco. Esta promoción representa una oportunidad para quienes buscan un producto funcional y de buen precio.

¿Qué te parece?

También te puede interesar... Julio Regalado Soriana; estas son las ofertas del 20 al 26 de junio ¡Aprovecha!

También te puede interesar... Julio Regalado en Soriana: estas son las ofertas hoy 24 de junio