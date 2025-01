Gasolina en Xalapa: este es el precio del 19 al 26 de enero ¡sigue subiendo!

Llegó el fin de semana y con ello, nuevos retos que enfrentar, como pagos, colegiaturas, la canasta básica y otros gastos como la gasolina que son indispensables, por esta razón, te decimos cuales son los precios del combustible y la lista de estaciones con el precio más barato de gasolina en Xalapa del 19 al 26 de enero ¡checa bien!

Gasolina magna:

La gasolina magna tiene un precio promedio de $24.18 a nivel nacional, $23.97 en Veracruz y $24.35 en Xalapa, aquí encuentras el combustible más barato en la capital veracruzana:

$23.28 pesos - Grupo gasolinero Athenea / Boulevard Culturas Veracruzanas 705, Xalapa, Veracruz.

$23.47 pesos - Cegasel / avenida de Las Jacarandas No. 17, y al mismo precio en Gaso Sumi / Gustavo Díaz Ordaz No. 115. / La Rotonda / avenida Miguel Alemán No. 33, Xalapa, Veracruz, en la gasolinera ServiGas Museo / avenida Primero de Mayo No. 746. / y en Servicio Nuevo Coatepec / Carretera Coatepec - Xalapa S/N Desviación a Pacho Viejo, Xalapa, Veracruz.

$23.94 pesos - Novogas Tolloacan ubicada en Isauro Acosta No. 1, Xalapa, Veracruz.

Gasolina premium:

La gasolina magna tiene un precio promedio de $25.35 a nivel nacional, $24.56 en Veracruz y $25.32 en Xalapa, aquí encuentras el combustible más barato en la capital veracruzana:

$24.40 pesos - Grupo gasolinero Athenea / Boulevard Culturas Veracruzanas 705, Xalapa, Veracruz

$24.57 pesos - Cegasel, Gaso Sumi, ServiGas Museo La Rotonda y Servicio Nuevo Coatepec

$24. 71 pesos - Novogas Tolloacan

Gasolina diésel:

La gasolina magna tiene un precio promedio de $25.69 a nivel nacional, $25.59 en Veracruz y $26.29 en Xalapa, aquí encuentras el combustible más barato en la capital veracruzana:

$25.38 pesos - Estación de servicio El Castillo / carretera Xalapa-El Castillo No. 2615, Xalapa, Veracruz.

$25.50 pesos pesos - Gasolinera Jorge Eugenio Soto Yarto / prolongación Antonio Chedraui Caram S/N, Xalapa, Veracruz y al mismo precio en Diana Carolina Soto González en el Boulevard Xalapa-Banderilla Esquina Juan De La Barrera S/N, Xalapa, Veracruz.

$25.59 pesos - En Servicio Nuevo Coatepec / Carretera Coatepec - Xalapa S/N Desviación a Pacho Viejo, Xalapa, Veracruz y al mismo precio en Estación de Servicio La Concepción / Circuito Plaza La Concepción No. 1-C, Xalapa, Veracruz.

¡Ya lo sabes! estos son los precios de la gasolina en Xalapa del 19 al 26 de enero los cuales siguen subiendo a nivel nacional, estatal y en la capital Xalapa, un promedio de 5 a 10 centavos en todos los combustibles, comparado al precio de la semana anterior, los de esta semana se fueron ¡por las nubes!

