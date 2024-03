Gasolina en Xalapa: este es el precio del 10 al 17 de marzo ¡checa!

Nueva semana, nuevos precios, este es el precio actualizado de la gasolina en Xalapa, así como la lista de estaciones con el combustible más barato. Así queda la lista del 10 al 17 de marzo, ¡échale un ojo y cuida tu cartera!

Precios de la gasolina en Xalapa

El precio de la gasolina en Xalapa esta semana es de:

Diésel

El precio de la gasolina diésel hoy en Xalapa, es de $24.13 pesos el litro.

Magna

El litro de la gasolina magna en Xalapa, hoy cuesta $22.11 pesos. También conocida como verde o regular.

En esta categoría también entra la gasolina quetenga un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.

Premium

El costo de la gasolina premium en la capital, es de $23.83 pesos. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.

En este momento, el precio del dólar y del petróleo a nivel internacional, ha influido en el costo que manejan las gasolinas en México, debido a algunas reformas para eliminar los subsidios a los precios de los combustibles.









¡Aquí está la gasolina más barata!

Estas estaciones de la capital ofrecen el precio de la gasolina dentro del margen establecido.

Gasolina regular:

$20.97 pesos - Servigas Museo, ubicada en la avenida Primero de Mayo No. 746

$20.99 pesos - se encuentra en las siguientes estaciones: Cegasel, ubicada en la avenida de Las Jacarandas No. 17, Gaso Sumi en Gustavo Díaz Ordaz, Jardines de Xalapa No. 115. y Servicio la Rotonda en la avenida Miguel Aleman No. 33.

Gasolina premium:

$22.97 pesos - Servigas Museo

$22.99 pesos - se encuentra en las siguientes estaciones: Servicio La Rotonda, Cegasel y Gaso Sumi.

Gasolina diésel:

$23.7 pesos - Jorge Eugenio Soto Yarto, ubicada en la Prolongación Antonio Chedraui Caram S/N

$23.9 pesos - Servicio Macuiltépec en la Carretera México - Veracruz Km 327

$24 pesos - se encuentra en las siguientes estaciones: Concepción Ruíz Caraza Campos, ubicada en la Carretera Xalapa - Alto Lucero Km 16 Entronque La Concepción, así como en Diana Carolina Soto Gónzalez, en el Boulevard Xalapa-Banderilla Esquina Juan D La Barrera S/N.

En estas estaciones, la gasolina se encuentra dentro del rango de precios.

¿Qué te parece?