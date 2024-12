Estos son los peores bancos en México según la Condusef

Si alguna vez has sentido que tu banco no está a la altura, no estás solo. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) publicó su reporte más reciente, revelando cuáles son los bancos con más quejas en México.

Esta información puede ser clave si estás pensando en cambiar de institución financiera.

Los líderes en quejas: Bancoppel, Inbursa y Banorte

Según el reporte de abril a junio de 2024, los bancos con mayor número de quejas son:

Bancoppel : 52 quejas por cada 10,000 contratos.

: 52 por cada 10,000 contratos. Inbursa : 46 quejas .

: 46 . Banorte: 40 quejas.

Otros que figuran en la lista son HSBC (39), Scotiabank (33) y Banco Azteca (29). En contraste, los bancos con menos reclamaciones son Citibanamex (27), Santander (24) y BBVA (17).

¿Qué tan rápido responden los bancos?

No solo importa cuántas quejas tienen, sino también qué tan rápido las resuelven. Bancoppel lidera en rapidez con un promedio de 8 días hábiles. Le siguen BBVA, Inbursa y Scotiabank con 12 días. En el otro extremo, Citibanamex, Santander y Banorte tardan en promedio 16 días hábiles en dar una respuesta.

¿Por qué es importante esta información?

Elegir un banco no es solo cuestión de comodidad, sino también de confianza. Conocer estas estadísticas puede ayudarte a evitar problemas y a tomar decisiones informadas. Además, al estar al tanto de los índices de quejas, puedes exigir un mejor servicio si ya eres cliente de uno de estos bancos.

Ante cualquier inconformidad, recuerda que la Condusef está para apoyarte. Puedes presentar tu queja en su página web o directamente en sus oficinas. ¡No te quedes callado!