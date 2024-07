Este será el precio de la gasolina en Xalapa del 28 al 04 de agosto: ¡sigue subiendo!

Esta semana del 28 al 4 de agosto, te traemos los precios actualizados de la gasolina en Xalapa, así como las estaciones con los precios más accesibles, con el objetivo de que cuides tu dinero y ¡llegues al final de la quincena!, checa bien.

Gasolina magna:

$22.98 pesos - Cegasel ubicada en la avenida de Las Jacarandas No. 17, y al mismo precio en Gaso Sumi en Gustavo Díaz Ordaz No. 115.









$22.99 pesos - Servicio La Rotonda, en la avenida Miguel Alemán No. 33, Xalapa, Veracruz y al mismo precio en la gasolinera ServiGas Museo, se encuentra en la avenida Primero de Mayo No. 746 y en NovoGas Tolloacan, ubicada en la colonia Isauro Acosta No. 1, Xalapa, Veracruz.









$23.28 pesos- Grupo Gasolinero Athenea ubicada en el Boulevard Culturas Veracruzanas No. 705.

Gasolina premium:

$23.98 pesos - Gaso Sumi y Cegasel.









$23.99 pesos - ServiGas Museo y La Rotonda.

$24.19 pesos - La Concepción en el Circuito Plaza La Concepción No. 1-C, Xalapa, Veracruz.

Gasolina diésel:

$24.29 pesos - La Concepción, Xalapa.

$25.00 pesos - Estación de servicio El Castillo ubicada en la carretera Xalapa-El Castillo No. 2615, Xalapa, Veracruz.

$25.25 pesos - Gasolineras del Grupo Ferche

Esta semana del 28 al 4 de agosto, se reporta un aumento en los combustibles, pues desde este mes de julio el precio de la gasolina no ha dejado de incrementar, provocando también un aumento en precios del transporte y algunos productos de la canasta básica.

Por esta razón, te dejamos la lista de gasolineras con los precios más accesibles en Xalapa.





¡Ahorra unos pesos!