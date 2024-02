Este es el precio de la gasolina en Xalapa del 4 al 11 de febrero ¡Checa!

Como cada semana, te traemos los precios actualizados de la gasolina en Xalapa en esta semana del 28 de enero al 4 de febrero. Acerca un papel y lápiz para que tomes nota de las estaciones que ofrecen el combustible más barato ¡Cuida tu bolsillo!

Precios de la gasolina en Xalapa

El precio de la gasolina en Xalapa esta semana es de:

Diésel

El precio de la gasolina diésel hoy en Xalapa, es de $24.13 pesos el litro.

Magna

El litro de la gasolina magna en Xalapa, hoy cuesta $22.11 pesos. También conocida como verde o regular.

En esta categoría también entra la gasolina quetenga un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.

Premium

El costo de la gasolina premium en la capital, es de $23.83 pesos. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.

Ante estos precios reportados en la capital, la Secretaria Hacienda (SHCP) señala que el precio del combustible será el mismo durante el mes de enero y hasta la mitad de febrero, donde se tendrán dos actualizaciones en el precio, y a partir del sábado 18 de febrero los ajustes al precio serán diarios.

Es importante conocer el precio de la gasolina, para realizar compras y pagar con dinero en efectivo o con tarjetas de crédito, presta atención, pues de esta manera podrás calcular el costo total de lo que deseas consumir de un producto ¡Prepara tu presupuesto!

¿Dónde está la gasolina más barata?

La lista de estas estaciones te permite saber en dónde está la gasolina más barata en Xalapa, de tal manera que te ahorres unos pesos, especialmente en esta cuesta de enero, donde los productos tienden a subir de precio.

Precios reportados por las estaciones de servicio localizadas en esta localidad:

La gasolina regular: Se encuentra más barata a $20.97 pesos en la gasolinera Servigas Museo, ubicada en la avenida Primero de Mayo No. 746, seguida de $20.99 pesos en Cegasel, ubicada en la avenida de Las Jacarandas No. 17, Gaso Sumi en Gustavo Díaz Ordaz, Jardines de Xalapa No. 115. y Servicio la Rotonda en la avenida Miguel Aleman No. 33.

La gasolina premium: la más barata está a $22.97 pesos en la gasolinera Servigas Museo ubicada en la avenida Primero de Mayo No. 746 a un costo de $22.99 pesos se encuentra en las siguientes estaciones: Servicio La Rotonda, Cegasel y Gaso Sumi.

La gasolina diésel: Se encuentra más barata en la gasolinera Jorge Eugenio Soto Yarto, ubicada en la Prolongación Antonio Chedraui Caram S/N, a un precio de $23.7 pesos y a $23.9 pesos en el Servicio Macuiltépec en la Carretera México - Veracruz Km 327.

En estas estaciones, la gasolina se encuentra en su precio normal.

