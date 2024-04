Este es el precio de la gasolina en Xalapa, del 28 al 5 de mayo ¡ojo!

Esta semana te traemos los precios actualizados de la gasolina en Xalapa, así como la lista de estaciones con los precios más baratos, con el objetivo de que puedas ahorrarte unos pesos y planear bien tus gastos, recuerda ¡nueva semana, nuevos precios!





¡Aquí está la gasolina más barata!

El precio de la gasolina en Xalapa esta semana es de:

Gasolina regular:

$19.35 pesos - Grupo Gasolinero Athenea, en el Boulevard Culturas Veracruzanas número 705.

$20.85 - Servi Gas Museo, se encuentra en la avenida Primero de Mayo No. 746.

$21.17 pesos - Cegasel, ubicada en la avenida de Las Jacarandas No. 17 y Gaso Sumi en Gustavo Díaz Ordaz, Jardines de Xalapa No. 115 y al mismo precio, en Gaso Sumi, en la calle Gustavo Díaz Ordaz No. 115.









Gasolina premium:

$20.49 pesos - Grupo Gasolinero Athenea

$22.04 pesos - Estación de servicio "La Concepción" se encuentra en el Circuito Plaza La Concepción No. 1-C, Xalapa, Veracruz.

Gasolina diésel:

$23.44 pesos - Estación de servicio "La Concepción"

$23.69 pesos - Acceso Al Fraccionamiento Bugambilias No. 17 Localidad Las Trancas.

$24 pesos - Estación "El Castillo" sobre la carretera Xalapa-El Castillo No. 2615. y en la gasolinera "Jorge Eugenio Soto Yarto", en la Prolongación Antonio Chedraui Caram S/N.

En estas estaciones, la gasolina se encuentra dentro del rango de precios.

Checa bien, estos son los precios de la gasolina en Xalapa de esta semana del 28 al 05 de mayo¡échale un ojo!

¿Qué opinas?