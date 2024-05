Este es el precio de la gasolina en Xalapa, del 05 al 12 de mayo ¡ojo!

¡Ya están aquí! checa los precios actuales de la gasolina en Xalapa, desde el 5 hasta el 12 de mayo, así como la lista de estaciones con el precio más accesible, cuida tu cartera y ahorra unos pesos.

El precio de la gasolina en Xalapa esta semana es de:

Gasolina regular:

$19.35 pesos - Grupo Gasolinero Athenea, en el Boulevard Culturas Veracruzanas número 705.

$20.85 - Servi Gas Museo, se encuentra en la avenida Primero de Mayo No. 746 y al mismo precio en Servicio La Rotonda, ubicada en la avenida Miguel Alemán No. 33

$21.17 pesos - Cegasel, ubicada en la avenida de Las Jacarandas No. 17 y Gaso Sumi en Gustavo Díaz Ordaz, Jardines de Xalapa No. 115 y al mismo precio, en Gaso Sumi, en la calle Gustavo Díaz Ordaz No. 115.

Gasolina premium:

$20.49 pesos - Grupo Gasolinero Athenea

$22.04 pesos - Estación de servicio "La Concepción" se encuentra en el Circuito Plaza La Concepción No. 1-C, Xalapa, Veracruz.

Gasolina diésel:

$23.44 pesos - Estación de servicio "La Concepción"

$23.69 pesos - Carrygas, en el acceso al Fraccionamiento Bugambilias No. 17 localidad Las Trancas.

$24 pesos - Estación "El Castillo" sobre la carretera Xalapa-El Castillo No. 2615. y en la gasolinera "Jorge Eugenio Soto Yarto", en la Prolongación Antonio Chedraui Caram S/N.

En estas estaciones, la gasolina se encuentra dentro del rango de precios durante esta semana.





