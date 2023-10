Este auto eléctrico 100 % mexicano ya puede ser tuyo; ¡anímate!

Desde principios del 2023 un pequeño auto eléctrico chino se llevó la atención de los habitantes de la República Mexicana; sin embargo, para sorpresa de muchos, un vehículo con las mismas características y 100 por ciento mexicano recorría nuestro país.

Y aunque no es el único modelo eléctrico que ya se puede encontrar en el mercado, sí es uno de los más llamativos por su tamaño y su diseño bastante atractivo.

Auto eléctrico 100 % mexicano

Nos referimos al modelo T4 PRO de la empresa Eco-Moto, la cual tiene su matriz en Puebla y se ha caracterizado principalmente por ser fabricante de motocicletas eléctricas, que ya se han vuelto muy populares en el centro del país.

Ahora, Eco-Moto está promoviendo la edición 2024 del popular T4 PRO, cuya versión 2023 se encuentra agotada según el sitio oficial de la compañía.

El T4 PRO 2024 es un auto bastante atractivo a pesar de ser tan pequeño, con líneas curvas y espacio hasta para tres personas, lo que hace que rápidamente llame la atención al circular en las calles de Puebla.

Esta versión del T4 PRO cuenta con seguros y cristales eléctricos, además de encendido a distancia; cuenta con cámara de reversa y hasta radio y bocinas integradas, además de un puerto USB para cargar dispositivos.

También presenta quemacocos y un vidrio en la parte posterior que puede abrirse, así como un asiento de posiciones para el conductor.

El rendimiento de su batería totalmente cargada es de entre 50 y 100 kilómetros, lo suficiente para un recorrido sencillo en la ciudad en un auto que alcanza hasta los 55 kilómetros por hora en promedio.

La batería se puede cargar en prácticamente cualquier enchufe, y según afirma Eco-Moto no debería aumentar en exceso tu consumo de luz.

¿Cuánto cuesta el T4 PRO 2024?

Sin embargo, y a diferencia de otros autos eléctricos del mismo tamaño que han comenzado a circular en nuestro país, el precio del T4 PRO podría no ser tan económico como pensamos.

Este modelo en particular ronda los 155 mil pesos, lo que ha causado algunos comentarios negativos por parte de algunos entusiastas que han afirmado que por ese costo podrían comprar un auto mejor, más seguro y obviamente más grande.

Sin embargo, hay quienes aún así han mostrado su interés por el T4 PRO, pues afirman que con el tiempo el no tener que pagar tenencia, no verse sometidos al Hoy no circula y el ahorro en gasolina podrían ser un factor clave en optar por este pequeño auto.

¿Comprarías el T4 PRO sabiendo el costo y habiendo opciones un poco más económicas?