¿Estás en Buró de Crédito? Estas son las únicas formas de salirse

El Buró de Crédito no es un enemigo, es una entidad privada que registra tu historial financiero, desde los créditos que has solicitado hasta cómo los has pagado. Aparecer en este registro no es malo, lo que importa es tu calificación. Si has incumplido pagos, tu puntaje puede bajar, limitando tu acceso a nuevos financiamientos.

¿Cómo saber si estás en el Buró?

Solicita tu Reporte de Crédito Especial a Buró de Crédito o Círculo de Crédito. Este documento es gratuito una vez al año y muestra todos tus créditos activos, con o sin deudas pendientes.

Opciones para mejorar o salir del Buró de Crédito

Ponte al corriente.

La única forma de mejorar tu historial de manera inmediata es saldar tus deudas. Sin embargo, esto puede ser complicado si los intereses han incrementado el monto adeudado.

Reestructura tu deuda.

Negocia con la institución financiera nuevos plazos y tasas de interés. Aunque no elimina el historial negativo, facilita los pagos y evita mayores problemas.

Espera a que se elimine tu deuda.

El tiempo necesario depende del monto adeudado

Menos de 208 pesos: 1 año.

Hasta 4,166 pesos: 2 años.

Hasta 8,333 pesos: 4 años.

Más de 8,333 pesos: 6 años (si no está en juicio).

Opta por una "quita".

Negocia con la institución un descuento de hasta el 85% de la deuda total. Aunque afecta tu historial, congela los cobros y las llamadas insistentes hasta que tu registro se elimine.

No todo está perdido

Con paciencia, pagos responsables y negociaciones inteligentes, es posible recuperar tu salud financiera y mejorar tu relación con el Buró de Crédito.