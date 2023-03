¡Cuidado!: nueva estafa en Instagram; ofrecen tarjeta de regalo de Shein

Nuevamente los ciberdelincuentes han encontrado una nueva forma de estafarte y es a través de una de las redes sociales más usadas y populares en la actualidad, por lo que ha generado gran incertidumbre.

Esta nueva estafa empezó en países como Polonia, Francia, Australia, Reino Unido y España, sin embargo, en los últimos días, internautas mexicanos también han reportado extrañas publicaciones.

Medios internacionales aclararon que los estafadores solo "atacaban" a seguidores de la popular marca de ropa Shein, sin embargo, se ha comprobado que no hace falta tener una cuenta en la tienda de prendas, pues con que tengas un perfil activo en la plataforma de Meta ya es posible que te llegue una curiosa notificación.

Los ciberdelincuentes contactan a sus victimas en una publicación de Instagram, en la que etiquetan a los "ganadores" en una foto diciéndoles que han ganado un premio, el cual se trata de una tarjeta de regalo, un descuento o cupones de la marca de shein. Otros pueden enviarte un mensaje directo.

Cabe recalcar que la marca sí ofrece, dentro de su tienda online, promociones para sus usuarios, sin embargo, en ninguna de las cuentas de redes sociales les pide datos personales a los internautas a cambio.

¿Cómo operan?

Una vez que entras a la publicación de Instagram, te hacen ir a su perfil y ver sus historias. Por otro lado, con la intención de "crear confianza", añaden a la lista una gran cantidad de usuarios y generan bots para que comenten los post.

Una vez que ingresamos al link, respondes sencillas preguntas en una encuesta de satisfacción de la parca de ropa, la cual se relaciona con sus precios, servicio, calidad, etc. Prometiendo que al responderlo podremos utilizar la famosa tarjeta de regalo.

Luego de esto, pasaremos a ver una pantalla en la que supuestamente podremos elegir tres de las "nueve cajas de regalo"; la primera siempre incorrecta, la segunda correcta, posteriormente "otorgarán" un crédito intercambiable por ropa de la tienda.

El problema es que al aceptar el "premio" pedirá un pago a cambio, aquí confirmamos que es un fraude pues los estafadores piden que cubramos los gastos de envío, además piden nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y, finalmente, los datos de la tarjeta de crédito. Al hacer esto no solo, no "llegará la famosa tarjeta de regalo" también nos suscriben a un servicio el cual no es revelado.

¿Cómo prevenir un fraude?

Cuando lleguen estas notificaciones de cuentas extrañas, lo mejor esreportar y bloquear la cuenta. No debes ingresar a ningún hipervínculo que se nos pida y mucho menos proporcionarle nuestros datos personales o bancarios.

Reporta y bloquea las cuentas extrañas.

bloquea las cuentas extrañas. No ingreses a ningún link que te envíen por mensaje directo.

a ningún link que te envíen por mensaje directo. Jamás proporciones tus datos personales ni bancarios