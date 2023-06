Empresas asiáticas buscan establecerse en el Corredor Interoceánico

Una delegación de 20 directivos taiwaneses de empresas fabricantes de chips, semiconductores y electrónicos se encuentra actualmente en México con el propósito de explorar de cerca las oportunidades y ventajas competitivas que ofrece el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para invertir y establecer plantas de producción.

Empresas como Chunghwa Telecom, Machan International Co., A-Lumen Machine Co., Vivotek Inc., Teco Corporation, Hon Hai Foxconn, Master Transportation Bus Manufacturing Ltd., Delta Electronics y Wonderful Hi-Tech Co. están entre las interesadas en invertir en esta región.

Estas compañías taiwanesas se suman a otras como Inventec, Photic Electronics, Jebsee, Merry Electronics, TopCo Technologies, T-Global Technology Co., Bellwether International Group Ltd. (TEEMA), Inventec, Wieson Technologies Co, Pegatron y Unimicron, que también tienen planes de capitalizar proyectos en la economía mexicana.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, elogió el liderazgo de Richard Lee y la industria taiwanesa por su correcta interpretación del fenómeno de relocalización y su determinación para posicionar a Taiwán estratégicamente en el nuevo orden mundial.

Cervantes destacó la posición estratégica de México, fortalecida por más de 30 años de integración con América del Norte a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TMEC), lo cual lo sitúa en una posición óptima para enfrentar el fenómeno de relocalización de las cadenas de suministro internacionales.

En febrero de 2020, al inicio de la pandemia, se firmó el primer convenio de colaboración entre industrias de México y Taiwán, lo cual llevó a Cervantes a reconocer a Richard Lee como un aliado estratégico para la industria mexicana. La tenacidad, perseverancia y firmeza de Raquel Buenrostro, secretaria de Economía de México, también ha sido fundamental para facilitar la colaboración entre ambos países.

Durante su visita a México, los directivos taiwaneses compartieron una cena con importantes empresarios mexicanos, como Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso, Adrián Sada de Vitro, Máximo Vedoya de Ternium y Carlos Zarlenga de Stellantis, donde discutieron el ambiente de negocios en el país.

La delegación taiwanesa incluye representantes del Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán, la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de Taiwán (TEEMA) y la Asociación de Circuitos Impresos de Taiwán (TPCA). Estas organizaciones buscan fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte, centrándose en la fabricación de circuitos impresos. Taiwán se ha consolidado como el principal productor mundial de PCBs.

En este contexto, se ha establecido un Grupo de Trabajo México-Taiwán para identificar los segmentos de la cadena de suministro de circuitos impresos con potencial en América del Norte y satisfacer las necesidades de la industria taiwanesa. Durante las reuniones y visitas realizadas, se intercambiaron detalles sobre el ambiente de negocios en México