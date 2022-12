Cuesta de enero será más ligera, afirman contadores veracruzanos

Para el 2023 no se espera recesión económica en México, pero sí podría darse una leve desaceleración del flujo de efectivo en los primeros meses del año y causar inflación en distintos productos.

Ramón Ortega Díaz, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, dijo que el alza se sumará a los últimos que se dieron durante 2022, como a la cerveza, los refrescos, el pan, granos y alimentos varios. Además en enero se actualizarán las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

"Será un año de incertidumbre por varios aspectos, sobre todo por el ámbito internacional, aunque los criterios generales económicos que se aprobaron en el paquete económico se menciona que no se espera recesión, pero tal vez desaceleración".

Aunque en noviembre el índice inflacionario sufrió una baja, en enero podría llegar a 8.5 por ciento, señaló el contador y se verá más reflejado en los productos de la canasta básica.

Además con el alza del 10.5 por ciento a la n de referencia se espera repercusiones en las tarjetas de crédito, sobre todo en las departamentales que tienen tasa variable.

"Cuando a inicio de año se haga uso de las tarjetas de crédito se verá un incremento en el interés y la persona tendrá menos dinero, por lo tanto la recomendación es que haga el menor uso posible".

Recomendó usar la tarjeta de crédito solamente para lo básico, tratar de pagarlas en su totalidad y conocer de cuánto es el CAT para saber qué comisión se debe pagar.

También planear el gasto de diciembre para no gastar los ingresos extras o endeudarse con cosas que no se necesitan o que no son básicas, pues se avecina la cuesta de enero con ajustes de precios.

"Ahorita también hay que prepáranos con las fiestas decembrinas, las reuniones familiares para no tener enero con cruda financieras por endeudarnos en las fiestas de decembrinas".

Destacó que no habrá gasolinazos en 2023, a pesar que se aplicaran ajustes al IEPS, porque se volvieron a aplicar estímulos fiscales.

Por su parte los pagos de derechos, que son trámites ante el gobierno, como las multas, tendrán alza en febrero con base a la inflación del año y por el ajuste, en enero, de la Unidad de Medida y Actualización.

LA INFLACIÓN SEGUIRÁ

Por su parte Mauro Villalobos Villegas, integrante de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz, no descartó que la tasa de interés de referencia continúe en aumento, al menos, hasta el tercer trimestre de 2023.

"La política monetaria del Banco de México sigue previendo una tasa elevada de inflación. Va a subir la inflación. Todavía no estamos en la circunstancia de que llegue a dos dígitos, o sea a 10 por ciento pero sí es probable que llegue a 9.5 por ciento".

Ante la alta inflación recomendó ser cuidadoso con el gasto y no endeudarse ya que la tendencia se mantendrá hasta septiembre de 2023 y se avecina la cuesta de enero, en la cual se enfrentan complicaciones económicas en el hogar.

Hizo énfasis en el gasto hormiga, porque muchas veces no se pode atención en las pequeñas erogaciones que terminan consumiendo el presupuesto de las personas. Por ello insistió en que es importante ser muy cuidadoso con los gastos.

"Evitar los gastos hormiga, los gastos innecesarios, porque los precios van a subir. Hay productos con evidente crecimiento de precio, pero hay otros que no es tan evidente pero que también han subido. Entonces cuidar esos gastitos que te van consumiendo el presupuesto".

RECOMIENDAN NO ENDEUDARSE

Veracruz iniciará 2023 sin recuperar los 25 mil empleos perdidos durante la pandemia, afirmó Alberto Aja Cantero, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz.

Pese a la alta inflación consideró positivo el aumento de 20 por ciento al Salario Mínimo en 2023 porque ayudará a los trabajadores a recuperar parte de su poder adquisitivo, luego del impacto negativo de los años anteriores.

Pero llamó a ser mesurados, no contratar créditos y sobre todo ahorrar, pues algunos trabajadores suelen acabarse todo el aguinaldo en diciembre, cuando necesitarán dinero para ganar impuestos y otros conceptos a inicios de año.

"Los niveles inflacionarios impactaron a las personas que menos tienen y que se debe de realizar un esfuerzo renovado para abatir este rezago. Veracruz es el segundo estado con mayor número de personas en situación de pobreza".

Insistió en que la inflación incrementó a niveles históricos perjudicando el poder adquisitivo de todos los trabajadores, pues todos los bienes y servicios tuvieron altos ajustes ante el alza de precios y seguramente la tendencia seguirá en 2023.

