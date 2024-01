¿Cuánto debes ahorrar según tu edad para llegar a tus metas financieras?

Ahorrar no es algo sencillo y menos cuando se está en plena cuesta de enero, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que el 40 por ciento de la población no logra guardar dinero, tema que se debe en muchos casos a las necesidades del día a día y en otros a que no han desarrollado el hábito.

Pero si tienes proyectos a futuro y necesitas saber cuánto ahorrar para cumplirlos, además de estar prevenido para cualquier emergencia, hay algunos cálculos de expertos que te pueden funcionar con base en tu edad y tu situación familiar y de vivienda.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros explica que el ahorro es uno de los temas pendientes por atender en los mexicanos, ya que son apenas seis de cada 10 los que pueden ahorrar, pero la mitad de ellos lo hacen por vías informales en las que arriesgan su dinero, mientras que otro porcentaje más bajo lo hace a través de herramientas formales que generan rendimientos y que les dan certeza de que no perderán lo guardado con esfuerzo.

¿Cuál debe ser la finalidad de ahorrar?

Como ya dijimos, ahorrar no es algo fácil, y tener la capacidad de hacerlo por encima de las necesidades básicas, además de ayudarte a tener finanzas sanas, tiene dos funciones básicas:

1. Prevención para que tus ahorros te sirvan en caso de alguna emergencia médica, de tu carro o de alguna necesidad urgente.

2. Inversión para que multipliques tu dinero o lo uses en proyectos y planes a mediano o largo plazo, lo que implica que te pueden servir para abrir algún negocio, comprar bienes o viajar, por poner algunos ejemplos.

¿Cuánto debo de ahorrar según tu edad?

La dependencia explica que no es lo mismo ahorrar a los 20 años, cuando no tienes mucha experiencia laboral, que a los 40, cuando ya lograste obtener experiencia y acceder a mejores sueldos.

La situación familiar también es importante, ya que una persona que vive sola o tiene familia no puede ahorrar lo mismo que una que vive con sus padres o no debe preocuparse por gastos de renta, escuela y hasta transporte, ya que una persona que sale a trabajar todos los días no puede ahorrar lo mismo que una que hace home office.

Checa cuáles son los montos que debes ahorrar según tu edad, de acuerdo con la Condusef:

20-29 años

La mitad de tus ingresos en caso de que vivas con tus padres y no tengas familia o alguna responsabilidad más allá de los gastos básicos.

15 por ciento de tus ingresos si vives solo.

30-29 años

30 por ciento de tus ingresos si vives solo y no tienes hijos.

15 por ciento de tus ingresos si ya tienes familia o estás pagando algún crédito hipotecario.

40-49 años

En esta etapa se recomienda ahorrar del 30 al 40 por ciento de tus ingresos, sin importar tu situación familiar o de vivienda.

Se considera a los cuarentas como uno de los puntos máximos en la vida profesional de las personas, por lo que también están en uno de los puntos en los que mayores ingresos reciben.

59-59 años

En esta etapa de la vida comienza el desplazamiento de los empleos en muchos casos, por lo que se recomienda ahorrar cerca del 20 o 30 por ciento de los ingresos recibidos.

60 años en adelante

Por lo normal a esta edad muchas personas dejan de trabajar; sin embargo, es importante continuar ahorrando en caso de emergencias.

La Condusef recomienda el ahorro del 15 por ciento de los ingresos recibidos, ya sean por trabajo, pensión o incluso apoyos económicos de familiares.

¿Cómo se puede desarrollar el hábito del ahorro?

Si estás cansado de esperar a que llegue la quincena para cubrir tus deudas o también quieres tener más dinero para acceder a experiencias como viajes o conciertos sin que aturdan tu cartera, Condusef explica que puedes seguir estos tres pasos para comenzar a ahorrar:

Ten un propósito definido para ahorrar, esto hará que te motives con el tiempo que te tomará llegar a cierta cantidad de dinero ahorrado.

Analiza tu situación financiera para que sepas cuánto puedes destinar al ahorro y cuánto implica cubrir tus gastos semanales o mensuales, esto te abrirá un panorama realista sobre tu capacidad de ahorro y cuánto tiempo te tomará llegar a ciertos objetivos.

Elimina gastos innecesarios y compras compulsivas, ya que solo retrasarán tu camino hacia el ahorro y te frustrarás al ver que no ´llegas´ a fin de mes o que son más las deudas que el dinero ahorrado.