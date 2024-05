Crédito Infonavit: ¿eres pensionado? Así puedes reducir tu pago

Todo trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene derecho a solicitar un Crédito Infonavit para comprar su propia casa, siempre y cuando reúna los puntos suficientes para ello.

Actualmente, millones de personas en México cuentan con un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual se va descontando poco a poco vía nómina. Pero ¿qué pasa al momento de jubilarte o pensionarte?

Cuando un trabajador llega al retiro laboral, suele ser más complicado cubrir el pago, pues la pensión o jubilación muchas veces es menor al salario que percibían cuando estaban en activo.

Si estás pensando en retirarte o ya estás pensionado, pero aún no has terminado de pagar tu Crédito Infonavit, no te preocupes, el instituto te ofrece una alternativa para que puedas reducir el monto que abonas mensualmente a tu deuda.

Se trata del Apoyo Jubilados, a través del cual los derechohabientes del Infonavit pueden reducir el monto que pagan y así no generar atrasos en su deuda. Si te interesa este beneficio, aquí te decimos cómo puedes solicitarlo. ¡Toma nota!

¿Cómo acceder al programa Apoyo Jubilados del Infonavit?

Ahora, sin importar que tu Crédito Infonavit esté denominado en Veces Salario Mínimo (VSM) o en pesos, puedes ser elegible al programa Apoyo a Jubilados. Con esto, tu mensualidad podrá reducirse al 25 por ciento de tu pensión, más los seguros y comisiones.

Para poder acceder a este programa, deberás cumplir con estos requisitos:

Ser persona jubilada o pensionada

No cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Haber pagado al menos 120 mensualidades completas

Que el crédito no esté en proceso jurídico por falta de pago

Para solicitar este beneficio, debes acudir a la oficina del Infonavit más cercana a tu domicilio, presentar una identificación oficial vigente y entregar tu dictamen o resolución de jubilación o pensión por vejez o cesantía en edad avanzada emitido por el IMSS, Issste, Afore o aseguradora, en original.

En caso de que no puedas acudir personalmente, la persona a la que designes como tu representante, puede hacer el trámite por ti con un Poder Notarial o con una Carta Poder, mostrando dicho documento firmado por ti, copia de tu identificación oficial vigente, así como de su propia identificación oficial.

La documentación entregada será revisada y, de ser procedente, se te informará tu nueva mensualidad. Si estás de acuerdo con ella, firmarás un convenio y se te entregará una copia para tu resguardo.