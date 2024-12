Costco eliminará esta sección en la tienda a partir del 2025, te decimos cuál es

A partir de enero de 2025, Costco tomará una decisión que afectará a muchos lectores habituales: la sección de libros será eliminada de sus tiendas. Este cambio forma parte de una estrategia más amplia que refleja la evolución de las compras, especialmente la tendencia hacia el comercio en línea.

¿Por qué se elimina esta sección?

Costco ha tomado esta medida debido a la creciente demanda de productos digitales y la optimización de espacios dentro de sus tiendas. Según reportes de The New York Times, el cambio no será definitivo; los libros se retirarán de las tiendas de manera permanente, pero podrían regresar en temporadas específicas, como de septiembre a diciembre.

Este ajuste busca aprovechar mejor el espacio disponible y responder a los hábitos de consumo modernos.

La razón principal de esta eliminación es la creciente tendencia de los consumidores a preferir realizar sus compras de libros en línea, dejando la demanda en tiendas físicas en segundo plano.

Además, la logística detrás del acomodamiento de las estanterías físicas de libros representa un esfuerzo significativo, que Costco quiere redirigir hacia otras categorías más rentables.

¿Qué pasará con los libros?

Aunque la sección de libros desaparecerá de las tiendas, los consumidores podrán seguir adquiriendo sus lecturas a través del sitio web de Costco, con la opción de recogerlos en tienda.

Esta transición resalta cómo el comercio en línea continúa ganando terreno, con el 74% de las tiendas cambiando a un modelo digital, lo que refleja un movimiento hacia la eficiencia y la personalización de la experiencia de compra.

El futuro del comercio en línea

La eliminación de libros en Costco también es una muestra del futuro del retail, donde las tecnologías como la realidad aumentada, la inteligencia artificial y las compras en vivo se están integrando para ofrecer experiencias de compra más interactivas y convenientes.

Las marcas están adaptándose para crear plataformas que combinen tecnología y personalización, como el caso de Shein, que ha revolucionado el comercio digital con su modelo innovador.