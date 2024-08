Condusef atiende 8 mil quejas en Veracruz por servicios financieros

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) atendió 8 mil reclamaciones en el estado de Veracruz durante el periodo enero - julio.

La titular de la Unidad de Atención a Usuarios en Veracruz, Sharon Andrea Albornoz Nail, dijo que se trata sobre todo de reclamaciones de cargos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas, consumos vía Internet no reconocido y de falta de pago de aseguradoras.

Importancia de la gestión personal

Albornoz Nail subrayó la importancia de que los usuarios gestionen personalmente sus reclamaciones.

Recordó que los trámites presentados ante la Condusef son gratuitos y no es necesario contar con un gestor o representante para realizarlos.

También advirtió que no se deben abrir links ni proporcionar datos personales. Cuando se abren links los delincuentes acceden al equipo electrónico del usuario y le sustraen su información.

Portal de Queja Electrónica: una opción accesible

Recordó que se cuenta con una plataforma para la queja electrónica. La ocupa sobre todo la gente que no puede llegar a Veracruz, porque no tiene tiempo, le queda lejos, u otros factores.

La plataforma se llama portal de queja electrónica y funciona las 24 horas.

La respuesta a cada una de las quejas interpuestas depende del caso y puede ser de hasta 20 días hábiles.

La gestión electrónica es un proceso en el que la dependencia federal trata que la entidad financiera proporcione una respuesta puntual y clara al usuario en un corto tiempo; si el usuario no queda conforme, puede presentar su reclamación formal con el fin de obtener una audiencia de conciliación.