Bitcoin se dispara y supera los 73 mil dólares de cara a las elecciones de EE.UU.

La criptomoneda, o Bitcoin, rozó esta tarde su valor histórico, superando la barrera de los 73 mil dólares, cifra que ya había roto el pasado mes de marzo.

Este repunte llega en un momento interesante, pues se aproximan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y la especulación sobre el posible resultado de las mismas, junto con las entradas a fondos cotizados habrían impulsado este crecimiento.

Bitcoin prices are skyrocketing:



This year, Bitcoin is now up over 60% and on track to be one of the best performing assets of 2024.



Over the last 12 months alone, crypto markets have added $1.5 TRILLION of market cap.



Can we finally see Bitcoin hit $100,000?



