Beca Benito Juárez 2024: en esta fecha inicia la entrega de tarjetas

Actualmente, miles de jóvenes estudiantes en diferentes estados del país se encuentran inscritos en el programa Beca Benito Juárez, el cual se enfoca en apoyar a los alumnos de educación básica, media superior y superior, para que puedan continuar con sus estudios.

La Secretaría del Bienestar ha informado en reiteradas ocasiones que, a partir de ahora, la tarjeta del Bienestar será el único medio de pago de esta beca, por lo que, quienes no la tengan, no podrán cobrar este apoyo que el Gobierno federal otorga mensualmente.

Por ahora, el plazo para recoger los plásticos ya terminó, pero tranquilo, si todavía no has recogido tu tarjeta, no la has tramitado o apenas te inscribiste a este programa, aquí te decimos a partir de qué día de 2024 podrás ir a recogerla y en dónde. ¡Toma nota!

¿Cuándo inicia la entrega de tarjetas del Bienestar en 2024?

Los estudiantes inscritos en el programa Beca Benito Juárez reciben distintos montos repartidos en 10 depósitos a lo largo del ciclo escolar, dependiendo el nivel escolar en el que se encuentren:

Educación básica (preescolar, primaria y secundaria): 875 pesos mensuales

Educación media superior: mil 600 pesos mensuales.

Educación superior: 4 mil 800 pesos mensuales

La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez ya emitió su calendario de entrega de tarjetas. El proceso será reanudado a partir del lunes 8 de enero, una vez que todas las escuelas del país ya hayan regresado a clases luego de las vacaciones de diciembre.

¿Dónde recoger la tarjeta de la Beca Benito Juárez?

Recuerda que para recoger tu tarjeta existen tres formas; estas son las siguientes:

Estrategia Escuela x Escuela: los alumnos la recibirán dentro de su escuela o en una sede alterna cercana.

Banco del Bienestar: la tarjeta será entregada en la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a su domicilio.

será entregada en la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a su domicilio. Agendando una cita: con esta opción, recibirán una orden de pago para su cobro en la ventanilla del Banco del Bienestar.