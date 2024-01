Así puedes obtener un crédito para un auto si eres universitario ¡Checa!

Ser universitario, es una de las etapas más importantes en la vida profesional, pues aunque en ocasiones no suele definir tu destino laboral si te prepara para enfrentar algunos retos, adquirir habilidades y conocimientos, así como para conocer personas, con las que compartirás la mayor parte de tu tiempo, por lo que seguramente te será de gran utilidad tener un auto para trasladarte con facilidad y 'darle un aventón' a tus amigos foráneos.

Aunque un auto es el deseo lejano de la mayoría de jóvenes, en la actualidad ya hay opciones que te facilitan comprar tu primer auto, una de ellas es a través de un crédito.

Asimismo, las agencias de autos no suelen otorgar créditos a las personas jóvenes porque al ver no cuentan con un historial crediticio, 'no son candidatos' para poder obtener un crédito para un financiamiento automotriz.

Además, otra de las disyuntivas que se presentan con frecuencia está lo complicado de demostrar ingresos estables. No obstante, hay empresas que adoptan una visión que contempla las circunstancias de los jóvenes, por lo cual algunas compañías automotrices o financieras ofrecen opciones crediticias para los jóvenes.

Pese a que cada empresa contempla sus propios requisitos hay algunos puntos en los que coinciden y te mencionamos cuales son:

- Comisión por apertura suele ser muy baja

- Un familiar directo debe aparecer como cotitular del crédito

- Los plazos de pago pueden ir desde los 12 meses hasta los 6 años

- El enganche mínimo puede ser entre el 10 y el 20 por ciento

- No es necesario que el titular cuente con historial crediticio

Es importante mencionar que no todas las marcas de coches ofrecen crédito o financiamiento para jóvenes universitarios, pero puedes buscar entre varias ofertas y las empresas que dan opciones de financiamiento o crédito con planes específicos como se muestra en la siguiente imagen:

Estos planes de crédito, abren la puerta a nuevas oportunidades, brindando ventajas tanto para las empresas como para los jóvenes, así que no dejes pasar la oportunidad y si eres joven, checa los créditos que te ofrecen algunas empresas.