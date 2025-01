Al cierre del 2024 México alcanzó la tasa de desempleo más baja en su historia

Si bien, en el último mes de diciembre se crearon menos empleos que en el resto del 2024, el acumulado de todo el año, permitió que México alcanzara la tasa de desempleo más baja de la que se tenga registro.

Así lo estableció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que precisó que la tasa de desempleo en el país se ubicó en 2.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en diciembre pasado, la más baja desde que existen registros para un cierre de año.

Explicó que esto ocurrió en un entorno en que la ocupación laboral en México, tanto formal como informal, cayó en diciembre de 2024, para acumular en todo el año pasado la creación de empleo más baja en una década.

Las cifras implican, por un lado, de que la economía está prácticamente en pleno empleo, de ahí que, aunque se crearon pocos puestos en 2024, la tasa de desempleo es baja, debido a que poca gente está buscando trabajo y la mayoría de la gente tiene ocupación.

Además, con la disminución de empleos en diciembre, algunas de estas personas no regresaron a la fuerza laboral y no están buscando un trabajo, por lo que no se contabilizan en los registros de la tasa de desempleo, explicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex.

El año pasado creció en más de un millón de personas la población de 15 años en adelante, y más de la mitad no se integró a la fuerza de trabajo, aunque muchos se dijeron disponibles para trabajar.

En 2024, la tasa de desempleo se situó en 2.4 por ciento, a raíz de una disminución anual en la población desempleada de 109 mil personas; alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2024 (2.28 por ciento).