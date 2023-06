Yapson Gómez quiere hacer historia con El Águila

Una llamada de emergencia recibió el lanzador venezolano Yapson Gómez mientras se encontraba en la gira por Tabasco, los Saraperos de Saltillo le comunicaron que debía empacar sus cosas y dirigirse de vuelta al puerto de Veracruz.

El candidato a Relevista del Año de la LMB y cerrador de la Zona Sur en el Juego de Estrellas 2022 vuelve para una segunda etapa con El Águila, después de ser transferido al finalizar la temporada pasada como parte de la estrategia de la gerencia para mejorar la rotación de abridores.

Dificultades

Sin embargo, las dificultades que atravesó el pitcheo jarocho en el inicio de la actual campaña, en la que combinan un promedio de 5.3 carreras permitidas por juego, han obligado un reajuste en el bullpen. Responsabilidad que el taponero asume con seriedad.

"Yo vengo a dar el cien por ciento de mí de verdad. Somos un equipo unido, positivo y cada uno de mis compañeros salen a dar lo mejor de ellos en el juego, yo también vengo a dar mi granito. a dar el cien por ciento de mí para ayudar al equipo", aseguró.

Una estrella en Veracruz

El rumor corrió rápido en los pasillos del estadio previo al pasado juego en el Beto Ávila, Yapson Gómez estaba en la casa. Fue recibido y saludado por todos, su regreso significa más que un refuerzo para los aficionados jarochos, representa la oportunidad de acercarse y competir en la postemporada.

"Es un reto bonito y sano, vamos a salir a dar el todo y si dios no lo permite este año vamos a llegar muy lejos", sostuvo.

Con Saraperos de Saltillo en los primeros del calendario, el zurdo asumió una labor mixta en la que incluso recibió dos aperturas; salió al relevo en 13 ocasiones, cerrando cinco juegos y logrando dos salvamentos.

En cuanto a estadísticas, dejó una efectividad de 8.84 con WHIP (bases + hits por inning) de 2.073 en 18.1 entradas tiradas en total. Tendencia que busca mejorar con Veracruz, donde en 2022 cerró 39 encuentros y cumplió con 21 salvamentos.

"El nivel en ambos lados es bueno, fue una experiencia diferente, yo no me esperaba verme en el lado norte tan pronto, pero bueno por cosas del destino me tocó comenzar allá, pero ya estamos aquí nuevamente", reconoció.

En el Clásico Mundial

Oriundo de San Cristóbal, Venezuela pero internacional con la Selección Colombiana de Beisbol, Yapson Gómez cumplió un sueño en el Clásico Mundial de Beisbol 2023.

En el máximo escenario de la pelota vio acción en dos compromisos con 3.1 entradas lanzadas donde encajó cuatro hits, dos carreras y cargó con una derrota.

"Fue algo bonito, algo que lo disfruté de verdad, esa oportunidad primero que me da dios de estar en un Clásico Mundial donde se disputan juegos con estrellas como Mookie Betts, Mike Trout, de verdad que fue una experiencia muy bonita", recordó.

Experiencia que compartió con su compañero relevista Elkin Alcalá, a quien volverá a encontrar en el club aguilista, retomando la mancuerna preparador-cerrador que integraron el año pasado.

"Ese es mi hermanito aquí, somos una familia y nos vamos a ayudar el uno al otro para poder ayudar el equipo a ganar juegos y a mantener resultados", sentenció.

----------------

Radiografía

Nombre: Yapson Guillermo Gómez

Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1993

Edad: 29 años

Lugar de nacimiento: San Cristóbal

Nacionalidad: Venezolano

Estatura: 1.78 metros

Posición: Lanzador relevista

Batea: Izquierda | Lanza: Izquierda

Yapson Gómez es parte del roster 2023 de El Águila en la Liga Mexicana de Beisbol.