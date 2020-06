Xolos, Querétaro y Dorados con adeudos en sueldos

Integrantes de los clubes de Querétaro, Tijuana y Dorados no reciben sus sueldos desde hace meses, pues han sido de los equipos del futbol mexicano más afectados económicamente por la crisis económica que provocó la pandemia.

Trascendió en diversos medios que se pretende vender la franquicia de los Gallos Blancos, en caso de que no aparezcan nuevos inversionistas, con el objetivo de rescatar su situación financiera tras la emergencia sanitaria.

Según información de AS, en el equipo de Dorados de Sinaloa, cuerpos técnicos, jugadores y administrativos aún no reciben el pago de sus sueldos desde hace varios meses y no hay respuesta sobre cuándo será saldada la deuda.

De igual manera, en el caso de Xolos y Querétaro no cobran desde el mes de abril, además, los integrantes fueron avisados que sufrirían una reducción de hasta el 70 o 40 por ciento de su sueldo, sin posibilidad de recuperar más adelante lo descontado.

Cabe señalar que incluso la salida de Víctor Manuel Vucetich de la dirección técnica de Gallos, se debió al adeudo de más de tres meses de sueldo que sostenían con él.