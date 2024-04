World Para Athletics Grand Prix Xalapa 2024: Paraatleta mexicana rompe récord

La paraatleta mexicana Gilda Cota Vera rompió el primer Récord Mundial en el "Xalapa 2024 World Para Athletics Grand Prix", dando un registro de marca de 8.23m superando los 7.81m en el Impulso de Bala.

Así, la paraatleta de 34 años de edad, originaria de Yucatán, busca llegar en óptimas condiciones al Campeonato Mundial de Para Atletismo Kobe 2024, con el objetivo de romper su propia marca.

"Los récords son para romperse (...) Estoy muy agradecida porque este récord no es solo mío, es de todo mi equipo, mi familia y mis amigos que siempre han estado conmigo.

"Todavía estoy muy emocionada, no me la creo porque mi historia ha sido complicada para llegar hasta aquí, pero no cabe duda de que cuando te propones algo y lo haces de corazón lo cumples".

POR MÁS METAS

Gilda, diagnosticada con esclerosis múltiple, hizo sonar el Himno Nacional Mexicano en el recinto xalapeño dentro de la recta final de la jornada matutina, donde las nacionales Gabriela Ríos y Erika Bouchan completaron el podio con registro de 4.42 y 4.41 metros, respectivamente.

Gilda Cota, quien finalizó en el quinto lugar en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, aseguró que este Grand Prix, su primera competencia internacional del año, la impulsa a seguir adelante en su objetivo de llegar a los Juegos Paralímpicos París 2024.