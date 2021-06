Viaja selección sub 12 de La Oropeza a Nuevo León

La selección Sub 12 de la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González, representada por la organización Charales, emprendió el viaje a la sultana del norte, donde tomará parte el Campeonato Nacional Regional a partir de este jueves y hasta el sábado.

El selectivo va dirigido por Carlos Carús Docal, quien ha hecho un gran trabajo con esta camada de jovencitos que despliegan un estilo de juego agradable y atractivo para quienes gustan del futbol ofensivo.

Manuel Hernández aparece como auxiliar de este combinado, el cual se espera regrese con buenas noticias, una de ellas que pueda disputar la final de este certamen, de acuerdo a lo que en su momento expresó Daniel Carús Palestina, volante de esta escuadra.

Asimismo, Josmar Padrón y Emilio Martínez, integrantes de este combinado, van con la ilusión de poner en práctica todo lo aprendido en estas semanas de preparación, pero sobre todo, de disfrutar del juego buscando la portería contraria.

El equipo veracruzano viajó desde la noche del martes para llegar con tiempo, descasar, repasar algo relacionado con el torneo en cuestión y arrancar la competición con toda la seriedad que esto conlleva.

La plantilla es la siguiente: Emilio Martínez Horta, Santiago Hernández Zúñiga, Josmar Padrón Pale, Alejandro Bedián Arceo, Daniel Castillo Hermida, Daniel Morán Cruz, Milton Flores Ramírez, Daniel Carús Palestina, Adriano Pantoja Reyes, Dominic Román Espinoza, Sadav Amador Majul, Luis Arroniz Villalva, Munir Amador Majul, Bonoso Zavala Yunes, Juan Zavala Yunes y Alexander Castro del Valle.

Ronda de grupos

La selección Sub 12 de la Liga Infantil y Juvenil Roberto Oropeza González, tras el sorteo celebrado previo a arranque del Nacional Regional en la sultana de norte, le correspondió transitar en el grupo "C", con Nuevo León C", Tamaulipas "D" y Coahuila "A".

El primer juego programado este jueves por la mañana ante Nuevo León "C", con el que cayó por marcador de 3-2 en su presentación, el segundo ante Tamaulipas "D" este mismo jueves a las 21 horas y para este viernes el tercero a las 13.30 horas contra Coahuila "A".

