Veracruz, con uno de los escudos más lindos en futbol mundial

A poco más de 1 año de su desafiliación de la Federación Mexicana de Futbol, sus escándalos dirigenciales, conflictos con el gobierno estatal y las 'amenazas' de volver, Veracruz sigue haciendo ruido en el mundo del futbol y ahora, su escudo se coló entre en una lista de los más bonitos en toda la historia. En un listado publicado por el portal Four Four Two, el logo de los Tiburones Rojos apareció en la posición 33 de 100.

"Los tiburones no solo son un animal elegante y letal apropiado para llevar en una insignia de futbol, sino que este tiburón parece estar haciendo una pequeña rutina de mantenimiento en su fondo azul marino que, francamente, es excelente. También nos encanta el anillo exterior beige en la insignia circular y las letras están colocadas en una fuente bellamente sobria", se puede leer en la descripción del sitio inglés.

Además de el del Tibu, otros clubes mexicanos que están en el listado son Pumas en el sitio 76 y Xolos en el 89.

Veracruz fue separado de la FMF el 5 de diciembre del 2019, luego de varios adeudos con jugadores, directivos y trabajadores del club en sus diferentes categorías. Fidel Kuri, dueño de la franquicia quiso interponer un amparo, sin embargo la desafiliación fue concretada.

En octubre del 2020, Kuri anunció que buscaría regresar al futbol mexicano, con un cupo en la Liga de Expansión, a través de La Piedad, sin embargo, hasta este marzo del 2021 no ha habido novedades en el tema.