Valver propinó goleada a Amazonas FC en el Futbol 7 Femenil

Con una destacada actuación a la ofensiva, comandada por Itzel Rodríguez, el equipo Valver destacó en la Jornada 16 de la Liga de Futbol 7 Femenil La Jaula, al doblegar por escandaloso marcador de 15-0 a Amazonas FC, en duelo disputado el fin de semana en la cancha de pasto sintético del Sindicato Petroquímico.

El cuadro "valveriano" mantiene su lucha por alcanzar los primeros lugares del campeonato y en esta ocasión se despacharon con la cuchara grande ante un rival nada fácil.

Itzel Rodríguez comandó la victoria con 5 goles, seguida de Nayeli Armas (3), Vanessa Ortega (3), Doreydi Argüelles (2), Diana Casas y Beatriz Henrández.

Con el triunfo, Valver se afianzó en el quinto lugar con 31 puntos y un peldaño abajo Amazonas FC con 23 unidades.

En otro duelo que llamó la atención de la jornada, fue el choque entre las punteras Real Leñeras y Squalas, con triunfo para las primeras por 4-3, para afianzarse en la cima con 41 puntos por 35 de las derrotadas.

Por su parte, Ladys Guerreras superó 5-2 a DK@Li Stars, Diablas cayó ante Águilas MG 8-1 y Las Bravas ganaron 5-0 a Deportivo Nicol.

La jornada Jornada 17 se jugará de la siguiente manera: Sábado.- 17:00 horas, DK@Li Stars vs Las Bravas, 18:00 horas, Diablas FC vs Deportivo Nicole. Domingo.- 10:00 horas, Ladys Guerreras vs Squalas, 11:00 horas, Amazonas vs Real Leñeras, 12:00 horas, Águilas MG vs Valver.

Resultados

+ Valver 15-0 Amazonas FC, Real Leñeras 4-3 Squalas, Ladys Guerreras 5-2 DK@Li Stars, Diablas 1-8 Águilas MG, Deportivo Nicol 0-5 Las Bravas.