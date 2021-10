¡todo_listo!

Mientras que en la cancha de Ivamar, a las 17:30 horas, se enfrentan Atlas Veracruz Rojo ante New Boys FC de la categoría sub 11 y a las 18:30 horas, New Boys FC se enfrenta a Atlas Veracruz en la categoría sub 9.

Para mañana

Ya para el miércoles 27 de octubre en las canchas de Futcenter en la cancha 1, a las 16:00 horas, Cumbres 2015 contra Gremen Toritos Veracruz de la categoría sub 7, a las 17:00 horas, Real Jr contra Club Independiente del Puerto de la categoría sub 15, a las 18:00 horas, Atlas Veracruz contra Escuela de Futbol CDF de la categoría sub 13, a las 19:00 horas, CEFOARA Alebrijes contra Escuela de futbol CDF de la categoría sub 15.

En las canchas de Ivamar, a las 17:00 horas, Real Jr contra Escualos Kids Amarillo de la categoría sub 9, a las 18:00 horas, Gremen Toritos Veracruz contra Real Jr de la categoría sub 5. En la cancha de la Tampiquera, a las 19:00 horas, Real Jr contra Atlas Veracruz Amarillo de la categoría sub 11.

Jueves

Para cerrar la jornada el jueves 28 de octubre en la cancha del Instituto Cumbres Veracruz cancha 1, a las 17:30 horas, Cumbres 2013 contra Escualos Kids Formativo y a las 18:30 horas Cumbres 2012 contra Escualos Kids Amarillo, ambos duelos de la categoría sub 9.

En la cancha 2, a las 17:30 horas, Cumbres 2014 contra Atlas Veracruz de la categoría sub 7 y a las 18:30 horas, Leones HDR contra Cumbres de la categoría sub 11.

La directiva de la Liga informó que los equipos deberán de presentar credencial sellada al inicio del juego de la contrario no podrá participar en el cotejo, así mismo, que deberán de presentar uniforme completo, balón oficial del torneo o se penalizará con un cobro de shotout en contra.