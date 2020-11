The Weeknd protagonizará show del Super Bowl LV

Este jueves la NFL dio a conocer que The Weeknd, cantante, compositor y productor canadiense, será el protagonista musical del show de medio tiempo del Super Bowl LV, en el Raymond James Stadium.

En su cuenta oficial de Twitter, la NFL informó que, uno de los eventos deportivos más importantes alrededor del globo, contará con la presencia del artista en el medio tiempo que se celebrará el próximo 7 de febrero del 2021 en Tampa Bay, Florida,

Cabe señalar que Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, se pronunció al respecto en sus redes sociales.

´Actuaré en el escenario más icónico, nos vemos el 02/07/21´, se leyó en la publicación del cantante de Hip hop y R&B.

En ese sentido, temas populares como Blinding Lights, Starboy, The Hills, Earned It e incluso su actual colaboración con Maluma, podrían ser parte de su reparto en el show musical.

Un aspecto importante a considerar es que año con año la organización de la NFL sorprende a sus aficionados al revelar al artista encargado del show musical del partido de futbol americano más importante del año, y este año no fue la excepción.

´Todos crecimos viendo las actuaciones más importantes del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición. Me siento honrado y extasiado por estar en el centro de ese escenario este año´, se leyó en el comunicado emitido por la NFL.

The #PepsiHalftime Show on @CBS featuring @theweeknd is sure to be nothing short of transcendent ?? @Pepsi @rocnation #SBLV pic.twitter.com/EkG3eGaHRO