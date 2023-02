¡Tamaliza en el Super Bowl! mexicana es la proveedora oficial

"No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla", y el Super Bowl se llevará a cabo este domingo 12 de febrero a las 17:30 horas.

El encuentro de fútbol americano entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, es el más esperado por miles de norteamericanos.

En este Super Bowl también estará presente el aguacate mexicano y los tamales. Así es, gracias a la emprendedora Imelda Hartley, originaria de Sinaloa, se venderán tamales durante el partido.

El negocio de Imelda, denominado "Happy Tamales", fue elegido e invitado para formar parte de Super Bowl LVII Business Connect, programa de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) que ayuda a pequeños empresarios, particularmente mujeres y personas de grupos minoritarios.

"Estoy muy orgullosa de que mis tamales vayan a estar presentes en tan importante evento", dijo Hartley.

Hartley es ahora dueña de "Happy Tamales", una pequeña empresa que llevará sus productos a la final deportiva más importante del país, que se llevará a cabo en Arizona.

La mexicana de 52 años señaló que cada uno de sus tamales tiene nombres alentadores y con empoderamiento, como es el caso de "Esperanza", "Amistad", "Nuevo comienzo" y "Ganador". Inclusive el nombre de su empresa, "Happy Tamales", busca enviar ese mismo mensaje positivo.

Para el Super Bowl la mexicana se encuentra preparando cinco mil tamales, y para ello rentó un espacio en una cocina industrial al este de la ciudad de Mesa, Arizona, donde otras mujeres y sus hijos la ayudarán con tan enorme misión.