Tae kwon do mexicano, en un momento muy engañoso: Salazar

Para Oscar Salazar Blanco, medallista de plata en Atenas 2004, el tae kwon do mexicano se encuentra actualmente en un momento muy engañoso, ya que dijo, no tiene un nivel constante y por lo mismo "de repente se ganan medallas y de repente nada".

El ex taekwondoín y ahora entrenador, atribuyó lo anterior a que la preparación de los atletas no se da en el momento adecuado.

"Es triste, no por el nivel de los taekwondoínes, sino por el de los entrenamientos", comentó en entrevista el subcampeón en los Juegos Olímpicos del 2004, quien dirigió en este puerto la práctica de un grupo de jóvenes que representarán a México en el Mundia Escolar de la especialidad.

Oscar Salazar lamentó que a los federativos no les importe el deporte ni los deportistas, solo el dinero, pues al igual que algunos entrenadores, solo quieren llevarse un "pedacito del pastel"

"Afortunadamente el nivel del tae kwon do ha crecido", dijo.

ME FUI POR

FALTA DE APOYO

El entrenador de 45 años, reveló que él decidió emigrar a Egipto, una, por la falta de apoyo, y dos, porque ya había tenido un acercamiento con federativos de ese país, para hacerse cargo de la selección de tkd.

"Esas son las verdaderas causas por las que decidí irme", agregó.

Los resultados de su trabajo no se hicieron esperar, pues en Tokio 2020 dio tres medallas a Egipto, una directa, otra con un joven que fue coucheado porque peleó el mismo día y la tercera en Parataekwondo

EL DEPORTE UN

NEGOCIO PARTICULAR

El medallista de plata no es ajeno a los problemas que se suscitan en el deporte mexicano, por lo que se atrevió a opinar sobre el pleito entre la directora de la CONADE Ana Gabriela Guevara y el equipo femenil de nado sincronizado.

"Es lamentable el sistema que dirige el deporte, no porque Ana esté ahí, sino por la forma en que se maneja y que no permite su crecimiento, pues los limitan mucho. Además la gente que está al frente se adueña de el (deporte) como un negocio particular", criticó.

Pese a ello, reconoció que si le ofrecieran la CONADE la aceptaría.

"Es un sueño, pero todo llega en su momento, ahora disfruto con los chicos en el doyang".

Oscar Salazar destacó que, tras su paso por la selección de Egipto regresa a México para quedarse.

QUE SE ENTREGUEN

Respecto al trabajo realizado con los seleccionados nacionales el fin de semana en el doyang de ES TKD Coatzacoalcos, afirmó que a él siempre le ha gustado entrenar, dar el máximo esfuerzo y ganar.

"Son jóvenes que tienen deseos de salir adelante y triunfar. Me gustaría que alcanzarán su sueño y logren una medalla, para que la gente los voltee a ver".

Con su enorme experiencia en estas lides, Salazar Blanco da consejos a los taekwondoínes para que puedan obtener buenos resultados en el Mundial.

"Les digo que aprovechen su juventud, que se entreguen y disfruten lo que están haciendo, porque el éxito está muy cercano. La vida premia al que se esfuerza", señaló.

Oscar Salazar agradeció al profesor Erick Sosa, director de ES TKD y Presidente de la AVDE, por traerlo nuevamente a este puerto.

"Ha realizado un excelente trabajo como formador de talentos y ahora en su papel de dirigente del deporte escolar en Veracruz", finalizó.

Oscar Salazar

Entrenador de TKD

EL DATO

Oscar Salazar tiene bajo su mando el grupo de seleccionados nacionales de tae kwon do de la Zona Sureste que repesentará a México en el Mundial Escolar