Survivor México: ¿Toñita saldrá del reality tras fuerte lesión?

La competencia en Survivor México 2024 sigue dando de qué hablar. Ahora, es la veracruzana Toñita la que está en la mira, luego de un accidente que la mandó al hospital.

La exacadémica originaria de Tantoyuca ha preocupado a sus compañeros y fans, pues uno de sus tobillos se fracturó durante una de las pruebas clásicas del programa, en la cual, las competidoras de la tribu Jaguares jugaron con mucha rudeza. Te contamos cómo pasó.

Todo ocurrió durante una dinámica en la que las participantes tenían que abrazarse a un tronco y evitar que su rival les hiciera soltarse. Según las reglas, los atletas del reality pueden valerse de cualquier técnica para lograr soltar a su oponente, menos la agresión directa.

No obstante, cuando llegó el turno de Toñita, las mujeres de la tribu Jaguares la jalaron muy fuerte del pie. Esto le ocasionó una fractura en el tobillo, por lo que la ambulancia tuvo que llegar a las playas de República Dominicana y trasladar de urgencia a un hospital a la cantante.

¿Toñita saldrá de Survivor México tras accidente?

Aunque todavía no se ha revelado si Toñita abandonará o no Survivor México, los spoilers no se han hecho esperar y han afirmado que, esta semana, la eliminada del reality será la veracruzana, pues no podrá continuar debido a la fuerte lesión.

Ante la salida de la exacadémica, se cree que llegará al programa una nueva sobreviviente para sustituir a Toñita en la competencia, por lo que ya suenan algunos nombres, entre ellos el de Nahomi, quien fue finalista en temporadas anteriores.