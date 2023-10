Si te gustan las luchas, en la Arena Xalapa ya vienen (+Video)

El próximo 19 de octubre habrá lucha en la Arena Xalapa, anunciaron luchadores en conferencia de prensa.

Se busca, dijeron, traer a la ciudad más eventos de lucha libre de calidad y en espacio adecuado para que los espectadores puedan disfrutar del espectáculo deportivo.

A la par, acentuaron que la lucha libre ha crecido no sólo como deporte entre hombres, sino también entre las mujeres, además de que cada vez hay más aficionadas.

LUCHADORAS SE EMPODERAN

En unos años "la lucha libre mexicana o mundial va a tener más luchadoras que luchadores", resaltó Reyes Landa "El Tirantes".

Y destacó: "hay una generación extraordinaria de luchadoras".

"Estamos teniendo buena lucha, en la Arena Xalapa, en el Nido del Halcón. Estamos teniendo buenos empresarios, ya lo vemos con Promotora de Clase Mundial, Deluxe, ente que se está preocupado por traerle a la afición xalapeña buenos programas", resaltó.

Si bien los programas de lucha actualmente "no descubren el hilo negro, vamos a tratar de no ser tan ortodoxos, sí brindar un espacio especial al aficionado, que el aficionado no tenga que estar: ay, me van a caer encima", expresó.

Para la lucha libre del próximo 19 de octubre, los boletos ya están disponibles en la Arena Xalapa, en horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, o pedir más informes al número 2281615289.