Se pone en marcha la jornada once de la Liga Municipal de Fútbol

Con un total de 25 partidos se pone en marcha la jornada número once de la temporada 2021 de la Liga Municipal de fútbol infantil y Juvenil.

A partir de esta jornada, las categorías Infantil BB, infantil B, infantil A, Juvenil A y Juvenil C, se dividirán en grupos el A será de 4 equipos, mientras que el B será de 5 equipos. La calificación será la siguiente los dos primeros de cada grupo se enfrentarán 1ª vs 2B y 1B vs 2ª, en la Recopa clasificarán el tercer y cuarto lugar y se jugará de la siguiente manera 3ª vs 4B y 3B vs 4ª.