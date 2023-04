Este miércoles se juega la última jornada de la fase regular en el Premundial de Beisbol Solo 13 años que se está disputando en Minatitlán, la cual servirá para conocer a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Las acciones comenzarán a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones del campo "Nanahuatzin" con el encuentro que sostendrán los equipos Liga Norte de Hermosillo y Liga Culiacán AC, correspondiente a la actividad del grupo "B" y descansa la Liga Linces de Guasave.

En el campo de Ligas Pequeñas, a las 9:00 de la mañana, la Liga Culiacán Tres Ríos se mide a la Liga Ahome de Los Mochis Sinaloa, a las 12:00 horas la Liga Yucatán estará entrevistándose con la Liga Guadalajara y finalmente a las 15:00 horas, la Liga Tijuana Municipal cierra la jornada en contra de la Liga Mandarina de Nuevo León, el equipo que descansa es la Liga Minatitlán.

GANÓ MINA Y SE

HIZO EL MILAGRO

En la jornada de ayer, la Liga Minatitlán finalmente ganó su primer juego con score de 5 carreras por 4 a la Liga Guadalajara, lo que le permite avanzar a la siguiente ronda considerando que califican los cuatro mejores de cada grupo.

En otros resultados, la Liga Tijuana Municipal superó 17 carreras por 0 a la Liga Norte de Hermosillo, la Liga Mandarina de Nuevo León por su parte, derrotó 6 carreras por 4 a la Liga Linces de Guasave, mientras que la Liga Yucatán sigue dando la sorpresa en este campeonato al doblegar 5 carreras por 1 la Liga Tres Ríos de Culiacán.

JUEGOS HOY

Campo "Nanahuatzin":

9:00 Hrs., Liga Norte de Hermosillo vs Liga Culiacán AC. Descansa la Liga Linces de Guasave

Campo de Ligas Pequeñas:

9:00 Hrs., Liga Culiacán Tres Ríos vs Liga Ahome de Los Mochis Sinaloa; 12:00 Hrs., Liga Yucatán vs Liga Guadalajara y 15:00 Hrs., Liga Tijuana Municipal vs Liga Mandarina de Nuevo León. Descansa la Liga Minatitlán.