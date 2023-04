Rodolfo Chessani se alista para Grand Prix de Atletismo

El programa deportivo de la Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa se viste de gala este mes de abril, tras los buenos resultados que han conseguido en deportes de conjunto. Ahora le toca el turno al atletismo con el campeón paralímpico veracruzano Rodolfo Chessani García que competirá en el Grand Prix Xalapa 2023.

"Estoy muy emocionado, es una competencia de talla mundial y será en casa. Es algo que casi no pasa, contento de que se pueda traer un evento de esa calidad aquí y que vengan buenos competidores a Xalapa. ¡Vamos a dar lo máximo!", fueron parte de las palabras del multimedallista veracruzano.

Más de él

Nacido en la ciudad de Coatzacoalcos, José Rodolfo comenzó su carrera en el deporte jugando básquetbol y fútbol, lo que al momento le daba alegría y lo hacía competir en busca de alcanzar sus metas deportivas.

Pero la vida le tendría una sorpresa, su madre Guadalupe García, le vio potencial para cambiar de disciplina y le presentó el atletismo.

"Al principio mi madre, que siempre fue atleta, me dejó practicar el deporte que quisiera, pero llegó el momento donde ella supo que tenía cualidades para el atletismo. Me metió a entrenar y desde el primer día, tengo que aceptarlo, no me gustó. Yo quería jugar con mis amigos", platicó el velocista veracruzano.

Fueron varios años y podios ganados en los que Chessani García competía más por demostrar que podía, que por amor al atletismo.

De pronto ¡todo cambió! Llegó el momento en el que tuvo que demostrar que en verdad era bueno en lo que hacía, que la incomodidad y el sacrificio de varios años valieron la pena.

Y sí, el camino o el destino lo llevaron a competir a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, todavía incómodo por practicar un deporte que no le gustaba, se dio un ultimátum.

Si no ganaba nada en estos Juegos, le decía adiós al atletismo; pero al momento de cruzar la meta en primer lugar, Rodolfo Chessani aceptó que su futuro estaba dentro de la pista.

Objetivo

Ahora tiene un nuevo reto, mantenerse en la cima de su disciplina, no dejar que nadie le robe el podio y, para lograrlo, el joven veracruzano entra al gimnasio desde las 6 de la mañana, sin importar vacaciones o días feriados.

Sus ojos y su corazón están puestos en París 2024; el primer paso para llegar se llama Grand Prix Xalapa 2023.

"La competencia importante es el clasificatorio para el mundial de París 2023, pero el Grand Prix de Xalapa es algo que me motiva porque puedo competir en casa, así que daré todo mi esfuerzo.

El resultado de mis dos años de trabajo tras ganar el oro en Tokio 2020 se verá el próximo verano", finalizó el campeón paralímpico en la prueba de 400 metros categoría T38.