Ricardo ´Tuca´ Ferretti confirmó su salida de Tigres

El adiós del director técnico más ganador en Tigres.

Este miércoles, el estratega brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti confirmó su salida como director técnico de Tigres.

En cuanto concluya la temporada actual del Guardianes 2021, el director técnico más goleador de la historia del conjunto felino abandonará su puesto en el banquillo.

"Quiero hacer planes a corto plazo, sábado, no más. Cuando ya terminé ahí sí veré qué pienso. Tal vez ir a un restaurante, convivir con mis hijos que casi no hablo, pero solo pienso en el sábado y que haya una semana más", comentó Ferretti durante una conferencia de prensa.

Tras ser cuestionado por sus motivaciones para abandonar el ciclo de 11 años como timonel del club felino, el técnico recalcó que no daría más comentarios sobre el tema.

"De esto no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo. Y no vuelvo a hacer comentarios. Ya no tengo comentarios, ningún comentario", concluyó.