Red Bull sufre en el Gran Premio de España: ¿Dónde ver en vivo la clasificación y la carrera?

Este viernes 21 de junio comenzaron las actividades del Gran Premio de España, con las primeras dos rondas de práctica en las que los pilotos comienzan a poner a punto sus autos para la clasificación y la carrera principal.

La P1 fue dominada por Lando Norris, de McLaren, escudería que ha tomado a todos por sorpresa y que ha sacado buenos dividendos de las últimas carreras; por su parte, el mexicano Sergio Pérez terminó en el puesto cinco aún con problemas en su auto.

Quien también tuvo algunas situaciones en la pista de Barcelona fue Fernando Alonso, que perdió un pedazo del alerón de su monoplaza cerca de la curva nueve.

