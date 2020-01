Realiza Club América visorías en el centro de Veracruz

Con el fin de buscar talento futbolístico entre los jóvenes de la región centro, visores del Club América visitaron el campo municipal de Tlilapan para seleccionar a algunos de ellos. El proceso inició este sábado y continuará el domingo.

Abraham "Negro" Arias, visor del grupo del profesor Ángel "Coca" González, indicó que este grupo de visoría tiene una amplia trayectoria y trabajado en varios clubes, actualmente para el América.

Explicó que el procedimiento es sencillo, pues consiste en ver a los jugadores cómo juegan y de esa manera hacerles una invitación a las instalaciones del club en la Ciudad de México para que hagan otra prueba.

Mencionó que ser un jugador profesional implica años de trabajo y eso lo deben saber los jóvenes y sus padres, para que nadie se aproveche de ellos haciéndoles creer que si dan algún dinero los van a colocar en algún club de manera inmediata.

Comentó que los jóvenes a los que se les ve talento, técnica individual y disciplina son invitados para hacer una prueba de dos semanas en una concentración, y si en ese lapso convence de que puede integrarse a uno de los equipos ahí se quedará y el Club América lo becará en todo.

"El estado de Veracruz está entre los cinco mejores productores de jugadores para primera división, lo que representa que tiene un potencial enorme", abundó.

El "Negro" Arias señaló que es importante apoyar al talento local, ya que esto permitirá que en el balompié mexicano haya más jugadores nacionales que extranjeros.

Agregó que este grupo de visoría ha logrado colocar a más de 200 jugadores en la Primera División, como Cuauhtemoc Blanco, Ricardo Peláez, Héctor Herrera, ´Chucky´ Lozano, Edson Álvarez, Paul Aguilar, por mencionar solo a los que le venían a la mente y que han sido buscados "en el llano", lo que también es un aliciente para ellos.

"Los jóvenes que quieran ser futbolistas deben tener una disciplina férrea, dedicarse totalmente al futbol, no ser solo de domingos o sábados porque entonces eso no les va a alcanzar, ellos tienen que buscar la manera de entrenar, buscar algún lugar donde se trabaje continuamente y competir, porque la verdad hay mucho jugador que quiere llegar a Primera División y la competencia no es fácil", señaló.

Junto al "Negro" Arias, en este primer día estuvieron también los profesores Héctor Trejo y Juan Manuel Macías Velázquez, representante de Sportmass, quienes apreciaron la técnica de los asistentes, el control de pelota, conducción y golpeo del balón, velocidad y disposición.

Este domingo se tendrá el último día de observación desde las 10:00 hasta las 17:00 horas en el campo deportivo municipal.

Apoyando esta visita estuvo David González Rojas, presidente de la agrupación Colectivo Social por México, quien hizo el enlace entre los visitadores y el ayuntamiento, cuyo director del Comude y autoridades dieron todas las facilidades para que se llevara a cabo esta actividad.