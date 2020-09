Quién dice que no se puede; la disciplina letal para el regreso

Si de disciplina se puede dialogar, escribir y ejecutar, no hay mejor sector que en donde se hacen las estrellas, en el deportivo. Ahí donde en cada momento, en cada instante de un entrenamiento se construyen los sueños que mañana serán realidad y si por azares del destino hoy una pandemia, hizo suspender el tiempo, que la fuerza de voluntad impere para que el regreso alumbre el pronto regreso a las actividades.

Y vaya que la mayoría de los deportistas, sensatos y muy disciplinados, que saben que allá afuera, el virus que contagia y mata está al acecho; han venido cumpliendo con las instrucciones que las autoridades de salud han insistido una y otra vez que, por ahora el deporte debe aguantar, porque las aglomeraciones no deben darse.

Si por culpa de los insurrectos, tercos, testarudos y sin vergüenzas, el regreso masivo a las actividades de todos los deportes, se han retrasado; la mayoría suman voluntades y ahora arremeten contra éstos y ayudan a las autoridades deportivas a cerrar filas, para frenarlos y ayudar con este granito de arena para que los contagios y propagación del coronavirus Sars-Cov2, no sigan causando estragos y con ello el alargamiento del confinamiento, que ya rebasa los seis meses de cero deporte.

PERO DE QUE

LOS HAY LOS HAY

Sin embargo, otros aunque afortunadamente no son muchos, siguen aferrados y en claro desafío a que no es verdad, irrumpen y trasgreden las líneas de lo prohibido con su fuerza bruta y sin escrúpulos, señalados por la misma gente como de lo peor, al no acatar indicaciones para que esto termine pronto.

Y es cierto, pareciera que la soltura que establece el regulador de la movilidad de la gente, de rojo a naranja y de naranja a amarillo, fueran condiciones como para que en forma despavorida salgan a dizque practicar una disciplina, y sin las condiciones de sanidad.

Estamos en una situación con tendencia a la baja, y ojalá que la lección se haya aprendido y que todos ayudemos a convencer que nadie tiene autorización alguna, para hacer deporte de conjunto y que, si es preciso, deben denunciar a aquellos que se resistan a acatar las instrucciones.

Y no hay de otra, desde nuestras trincheras, hagamos hasta lo imposible para que los deportistas pongan el ejemplo de que uniendo fuerzas de voluntades, pronto dejemos el confinamiento y con ello la luz verde que tanto se desea para que con la "nueva normalidad" el deporte siga adelante.

Estamos en el nivel rojo de la pandemia, hagamos hasta lo imposible para que no solo regresemos al naranja o amarillo, sino al verde, el que habrá de dar la enorme satisfacción de que finalmente sí se pudo. ¡NO SALGAN DE CASA!..y por ahora ¡NO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, HASTA QUE HAYA SEMÁFORO VERDE!.