Que Sergio Canales disfrute tacos y carnita asada: Guardado

Andrés Guardado, destacado futbolista mexicano y amigo cercano de Sergio Canales, ha hablado maravillas de México y en particular de Monterrey, animando a su compañero a unirse al equipo de Rayados.

"No he sido importante, yo sólo le di mi opinión de la afición, del equipo, pero nada más... ya más o menos visualizábamos y le dije 'güey, en tu despedida espero no llorar', le tengo mucho cariño, se me va un amigo, pero por otro lado sé que va a mi país, que va a un club importante allá, que aprovechen la persona que es, pocos llevan su profesión como él, que mi país aprenda un poquito de él... que disfrute de los tacos, de carnita asada en Monterrey y que aprenda a comer picante el güey".

Rayados "rompió" el mercado de fichajes tras hacer oficial el traspaso de Sergio Canales procedente del Real Betis, un movimiento que ha generado una gran sorpresa en España.

Diversos medios y periodistas que cubren el día a día del conjunto bético mostraron su incredulidad por el fichaje, pues varios de ellos consideran que aún tenía mucho que aportar en LaLiga.

Guardado, quien compartió cinco años con Canales en el Betis, destacó que este último es una verdadera joya en el campo de juego, y cree que Rayados se lleva un talento excepcional.

En una entrevista para Canal 6, Guardado expresó su admiración por el juego y la personalidad de Canales, resaltando su sacrificio dentro del campo y su capacidad para cubrir diversos roles como mediocampista.

Además, mencionó que Canales no solo se desempeña en banda, sino que también tiene una gran habilidad para moverse entre líneas y anotar goles. El mexicano habló con cariño de su compañero y lo describió como una persona muy especial.

Aunque Guardado admitió que dio su opinión sobre Rayados y su afición a Canales, descartó ser el factor determinante en la decisión del español de unirse al equipo mexicano.

Sin embargo, reconoció que se alegra de que Canales haya elegido a Monterrey como su nuevo destino futbolístico y le deseó lo mejor en su nueva etapa en el país.

El volante mexicano también abordó las preocupaciones sobre las lesiones que ha enfrentado Canales a lo largo de su carrera.

A pesar de su historial, Guardado resaltó la increíble mentalidad de su amigo, quien ha superado tres lesiones en los ligamentos cruzados y sigue manteniendo un alto nivel de juego.

Elogió su dedicación, ética de trabajo y pasión por su profesión, destacando que muy pocos futbolistas pueden mostrar esa determinación.

Finalmente, Guardado anticipó que la prensa en México podría hablar de las lesiones de Canales, pero enfatizó que esto no debería ser un impedimento para que muestre su verdadera calidad en el terreno de juego.

Admiró la capacidad de su amigo para mantenerse en un nivel sobresaliente a pesar de las adversidades y expresó su deseo de que en México se forjen más jugadores como él.