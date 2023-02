Premian a lo más destacado de la NASCAR México

Se realizó la premiación de los campeones de NASCAR México 2022, en la cual estuvieron presentes importantes directivos de NASCAR USA, entre los que se encontraban Chad Seigler, Vicepresidente de Negocios Internacionales y Steve O´Donnell, Jefe de Operaciones.

"Quiero felicitar a la organización que encabeza Jimmy Morales, porque es la que mayor crecimiento ha tenido de los seriales que tiene NASCAR fuera de los Estados Unidos. Estamos seguros que este serial continuará creciendo, porque tiene todo para poder hacerlo", fueron las palabras de Seigler.

Por su parte O´Donnell coincidió con la opinión de Chad y agregó que las cosas se están haciendo muy bien en nuestro país, por lo que no duda que NASCAR México llegará a niveles muy altos, felicitando además a los galardonados.

"Creo sin temor a equivocarme que NASCAR México es el serial más exitoso de la historia del automovilismo deportivo mexicano. Ahora el objetivo es continuar creciendo para convertirnos en el campeonato más importante de toda Latinoamérica", expresó Jimmy Morales, Presidente de NMS.

La ceremonia inició con la entrega postmortem del trofeo de NOVATO DEL AÑO de NASCAR Challenge a "Fico" Gutiérrez, que fue recibido por sus padres Dennin y José Juan, visiblemente emocionados.

En NASCAR México los galardonados fueron Rogelio López por el tercer lugar general, Abraham Calderón que se quedó con el subcampeonato y Rubén García Jr. el monarca 2022, quien dijo:

"No fue fácil obtener mi cuarta corona de NASCAR México, esto es producto no solamente de lo que hice como piloto, sino también de lo que realizó todo el Team GP encabezado por el Ing. Ramiro Fidalgo y el apoyo de mis patrocinadores Canel´s, Logitech y Laboratorios Tequis, dedicando también este campeonato a su familia y a su novia".

En lo que se refiere a NASCAR Challenge la tercera posición quedó en poder de Alex de Alba, el segundo lugar fue para Julio Rejón y el campeonato quedó en manos de Andrés Pérez de Lara quien dijo que le dolía mucho la pérdida de "Fico" Gutiérrez porque era su amigo y que le agradecia al equipo Commscope-Telcel y a Jimmy morales que le dieron un auto muy competitivo. Agregó también que sin el apoyo de su familia no lo podría haber logrado y aclaró que el objetivo es continuar superándose.

Los premiados en TRUCKS México Series fueron, Diego Ortiz por el tercer puesto en Play Off, Rodrigo de Colómbres en la segunda posición y el campeonato se lo adjudicó Eloy Sebastian quien también recordó a "Fico" Gutiérrez, recordando que se había iniciado en la Trucks: "Me siento halagado al recibir este trofeo, porque no es nada fácil haberlo conseguido en una categoría tan competitiva, una dedicatoria especial al equipo, a mi familia y a Gates-Telcel que son mis patrocinadores".

Habló también, Alejandro Suárez, que es quien rige los destinos de Trucks México Series, dejando en claro que es una categoría que representa el futuro del automovilismo mexicano, por la cantidad de jóvenes que hay en ella y de la que han salido pilotos que destacan en otras categorías.