Planteles de TEBAEV realizan torneo de voleibol en Río Blanco

El torneo se realizó como parte de la estrategia para prevenir las adicciones en adolescentes





Con la finalidad de promover una sana convivencia, el competitivismo, el deporte y principalmente mantener libres de adicciones a la juventud y niñez, el ayuntamiento de Río Blanco en coordinación con el sistema DIF Municipal y la Jurisdicción Sanitaria número 7, de Orizaba, llevaron a cabo un Torneo de Voleibol de TEBAEV en el Deportivo 21 de Marzo, de la congregación Vicente Guerrero.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas las escuadras de los diferentes Telebachilleratos encabezaron está justa bajo el lema: "La evidencia es clara: invertir en prevención".

En su intervención, la Comisionada Estatal contra las Adicciones del Gobierno de Veracruz, Alma Delia Viveros Ruiz, afirmó que es de vital importancia fomentar y trabajar en pro de la salud mental y de la prevención del consumo de sustancias psicoadictivas llamadas drogas, desde el consumo de tabaco, el alcohol y otras como la marihuana, la cocaína, la metanfetanamina.

Así mismo dejó en claro que la droga mayor consumida por los adolescentes es el alcohol, por lo que se debe trabajar para disminuir este consumo.

"Las drogas de mayor consumó obviamente es el alcohol, tenemos que cambiar un poquito esos paradigmas sociales también en cuanto a estas enfermedades el alcoholismo pero sí tenemos que prevenirlo en las personas menores de edad de 25 años, porque el sistema nervioso se desarrolla o alcanza el desarrollo hasta esa edad, entonces es una de nuestras tareas desde la Secretaría de Salud y de todos los sectores el trabajar porque las niñas, niños y los jóvenes y las juventudes no consuman alcohol, pero no consuman tampoco otras sustancias como el tabaco o otras peores que no es el camino el consumo de drogas para solucionar los problemas", dijo.

Por último, señaló que la Comisión Estatal contra las adicciones estará trabajando en esta disciplina con el firme propósito de alejar a los niños y adolescentes de las drogas.

Por su parte, el presidente municipal de Río Blanco, Ricardo Pérez García aseguró que esos torneos son con el firme propósito de promover una sana convivencia, el competitivismo y el deporte, pero principalmente mantener libre de adicciones a nuestra juventud a nuestra niñez y es por ello que en un esfuerzo coordinado entre el Sector Salud, el Sector Educativo y la Administración Municipal, hemos puesto manos a la obra para causar un impacto positivo de todos los jóvenes deportistas no tan solo de Río Blanco sino de toda la región.

Cabe señalar que, en este torneo se encuentran participando estudiantes del TEBAEV de la Zona de Orizaba, entre los que se encuentran: El Encinar de Nogales; Potrerillo, Sumidero y Tuxpanguillo, Ixtaczoquiitlán; Ixhuatlancillo; Huiloapan; San José Jalapilla, Rafael Delgado; Vicente Guerrero, Río Blanco; Tecamalucan, Acultzingo, Xometla, La Perla; Tlilapan; Soledad Atzompa y Mariano Escobedo.

Fue el alcalde ríoblanquense Ricardo Pérez García quien dio el saque inicial del torneo de voleibol, quedando así inaugurada la justa deportiva.